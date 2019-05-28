去年全港短缺750名樹木管理人員　政府研究為園藝工作設註冊制度

政府早前建議撥款二億元設立「城市林務發展基金」，以提升樹藝及園藝從業員的專業水平，改善本港城市林木的質素。 立法會發展事務委員會今日（28日）討論相關建議。發展局副秘書長林錦平表示，本港去年合資格的樹木管理人員空缺達750人，正研究就園藝工作設註冊制度，保證從業員的專業水平。

當局指出，根據早前估算，本港去年短缺約有750名樹木管理人員。（資料圖片）

發展局副秘書長林錦平說，根據早前估算，本港去年短缺約有750名樹木管理人員，包括350名樹藝師、150名樹藝技工（攀爬）及250名樹藝技工（非攀爬）。為了作長遠的人手規劃，擬今年內會再進行人力統計，其後每隔兩至三年再進行一次。

他又指，局方亦正研究為園藝工作設註冊制度，使從業員有專業地位。

建造業工人短缺 擬增培訓津貼

此外，會上亦曾討論加強建造業工人培訓的建議。當局指出，截至今年3月31 日，約有四成的技術工人已達55歲或以上。為解決人手短缺問題，建議就讀香港建造學院的一年全日制證書，或文憑培訓課程學員，每月可獲得的培訓津貼可由3,600增至4,800元。

同時，議會將於今年9月推行新的｢認可技術專才培訓計劃 ｣，當中會涵蓋六個工種，包括髹漆及裝飾工、細木工等。為了鼓勵學員完成培訓計劃，當進入第二年培訓後，他們可獲20,000元中期獎勵金；完成培訓後再獲30,000元獎勵金。