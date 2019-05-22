政府年底推城市林務發展基金　樹藝畢業生在職培訓每月可領津貼

新一份《財政預算案》宣布投放二億元設立城市林務發展基金，提升樹藝及園藝從業員專業水平，加強妥善護養樹木的公眾教育和推廣工作，以改善本港城市林木的質素。 據發展局今日（22日）提交立法會文件，建議向30歲或以下有興趣投身樹木管理工作的人士提供學習資助；又擬邀請現有的樹藝、樹木管理及園境公司和政府的樹木管理部門，按議定的薪金水平，僱用見習生，基金會向見習生提供每月培訓津貼，培訓期將介乎一至三年。當局目標是在今年第四季推出基金。

發展局目標是在今年第四季推出城市林務發展基金。（資料圖片）

文件指出，當局建議向30歲或以下有興趣投身樹木管理工作的人士提供學習資助，讓他們完成認可的樹藝培訓課程，本港職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦的資歷架構第二至第五級課程的報讀人士將有資格獲得這項資助。但是，目前已納入現有政府資助計劃，例如「指定專業/界別課程資助計劃」、「工程專才進修資助計劃」及僱員再培訓局的資助及津貼計劃等，有關課程不包括在內，以免雙重資助。

建造業議會管理實習生計劃

此外，基金會設立見習生計劃，為資歷架構第二至第五級的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程畢業生提供正統的在職培訓。根據擬議計劃，當局會邀請現有的樹藝、樹木管理及園境公司和政府的樹木管理部門，按議定的薪金水平，僱用見習生，並提供有系統並達到所訂要求的培訓。

基金會向見習生提供每月培訓津貼，以及向取得樹藝師或樹藝技工資格的見習生發放獎金。培訓期視乎取得資格的要求而定，將介乎一至三年。當局將委託建造業議會管理實習生計劃，協助政府落實計劃，包括制定培訓方案、與公司及見習生聯絡、監察培訓進度、查核支薪記錄，以及為參與公司制定反映意見的機制等。建造業議管理見習生計劃所致的開支，將由基金「埋單」。

當局希望透過基金提 升樹藝及園藝從業員專業水平，加強妥善護養樹木的公眾教育和推廣工作。（資料圖片）

這筆基金還會用於舉辦國際城市林務研討會，提供平台讓本地及海外的樹藝及園藝專家、學者及從業員，就城市林務管理作業方式、研究與開發及技術發展等方面分享經驗及最新情況。國際研討會暫定於2020年至2024年每兩年舉辦一次，而第一屆國際城市林務研討會將於2020年年初舉行。當局也會利用基金加強公眾教育及推廣活動，讓市民懂得欣賞園境和樹木，教育妥善護養樹木，以及加強社區參與。