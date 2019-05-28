沙田培基小學爆流感　18名學生中招　3人入院治療

衞生署衞生防護中心今日（28日）下午證實沙田培基小學爆發流感疫情，涉及18名年齡介乎6至7歲的學童，其中3人需入院接受治療，其呼吸道樣本對乙型流感呈陽性反應。所有受影響學童目前情況穩定。

培基小學昨日（27日）的通告指，昨日共有45位學生請病假。（資料圖片）

45名一、二年級學生昨請假

培基小學日前發通告指，由上周五（24日）至昨日（27日），因流感徵狀而告假的人數增多，昨日共有45位學生請病假，主要是一、二年級的學生，有個別入院個案。

衞生署衞生防護中心回覆查詢時表示，於昨日接獲位於沙田的培基小學通報，隨即展開調查，並於當天確立該校出現流感樣疾病爆發。

調查顯示爆發涉及9男9女，共18名學童，年齡介乎6至7歲，他們自本月22日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。全部學童已求醫，其中3人需入院接受治療。3名學童的呼吸道樣本對乙型流感呈陽性反應，所有受影響學童目前情況穩定。

衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

中心表示，會繼續密切留意有關上述學校的情況。醫學監察期間，中心建議學校加強傳染病防控措施，包括確保校園環境清潔衞生，建議學童嚴格遵守良好個人和手部衞生，避免集體活動，以減低感染流感風險。學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，應盡快求診及避免回校。