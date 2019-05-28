組裝合成法寬免措施月內公布　政府擬打造龍鼓灘成製造組件基地

政府近年推動「組裝合成建築法」，以新建築技術加快房屋供應。早前特首林鄭月娥稱將成立督導委員會推展相關的建築法，並考慮向私人發展商提供寬免措施。 香港大學建造及基建創新研究中心今日（28日）發表「建築合成建築法」策略報告。發展局常任秘書長林世雄於會上稱，建造業現時面對人手老化及缺乏新血的問題，故政府為推動新建築法，屋宇署於早前就放寬樓宇面積作諮詢，將於今個月內落實及公布細節。他又表示，政府正研究於龍鼓灘、約200公頃的土地以組裝合成法建築。

林世雄透露政府有意將龍鼓灘打造成組裝合成法的基地。（張嘉敏攝）

擬樓宇面積設6%寬免

發展局常任秘書長林世雄於會後稱，為推動業界採用組裝合成建築法，屋宇署於早前就補償措施作諮詢，當中建議如建築項目有一定面積採用組裝合成法，因應相關技術或導致可用面積上的損失，故於樓宇面積上將有約6%的寬免。他稱署方於今個月內會落實相關細節，並就此作公布。

另外他又稱，就日後展開的龍鼓灘近岸填海工程，涉及近200公頃、作工業用途的土地，政府正研究將部分土地用作組裝合成法的基地，意味著可於該處建造相關的組件後，再以海路及陸路運送供本港的建築項目使用。鑑於現時本港未有自製組件的經驗，他希望日後可提供予本地承建商多一個選擇。

他又稱，建造業議會於大埔的中心同樣研究採用相關技術興建，而房屋署亦正研究以先導計劃形式，嘗試以組裝合成法建築公營房屋。

港大發表組裝合成建築法策略報告。（張嘉敏攝）

現時本港有數個採用組裝合成建築法的項目，包括科學園的創新斗室、港大於黃竹坑的學生宿舍等。當中港大於黃竹坑的項目於2017年向城規會申請改劃，以850個組件、共提供1,224個宿位，預計於2020年完工。

港大物業處處長譚景良稱，每個宿舍單位面積約為6.5平方米，而每個組裝組件的重量介乎6.5噸至14噸。項目預計於今年7月開始組裝組件，建造及基建創新研究中心執行總監潘巍稱，項目於工程進度方面較傳統建築方法快近一年時間。他又提出本港應從短中長期發展相關技術，包括研究以更先進的做法將可建造的樓宇高度提升、採用更先進的建築物料，及將建築過程數碼化。