預算案撥款10億支助「組裝合成」建築法　房協沙田長者屋或採用

財政司司長陳茂波今（13日）撰寫網誌，介紹「組裝合成」建造技術。他以建造業議會在九龍灣的零碳天地的「組建城」為例，指「組裝合成」方法能迅速興建住宅、旅舍、長者之家甚至酒店房間。 他又指，已動工的將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍和港大位於黃竹坑的大學宿舍亦是先導計劃之一；而房協位於沙田的長者屋項目亦有機會採用此建築方式。

陳茂波於去年的財政預算案撥款10億元，成立「建造業創新及科技基金」，支持建築技術提升，「組裝合成」建築法便是重點資助項目之一。（資料圖片）

陳茂波於去年的財政預算案撥款10億元，成立「建造業創新及科技基金」，支持建築技術提升，「組裝合成」建築法便是重點資助項目之一。而基金將以配對模式資助，最多可獲百分之七十資助，聘請有關顧問、購買或租用相關建造設備、以至購買模組，都可以向基金申請資助。

他透露，政府近年正積極把有關技術引入各項公共工程，例如已動工的將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍；港大位於黃竹坑的大學宿舍也是先導計劃之一；房協位於沙田的長者屋項目亦有機會採用此建築方式。

陳茂波參觀九龍灣建造業議會「零碳天地」中的「組建城」，指每件「組件」都是連室內裝修在工廠完工，再運送至工地安裝。（陳茂波網誌提供）

技術節省施工過程約三成的時間

他解釋技術表面上看似簡單如「砌積木」，但實際上是將整個結構建築與內部裝修等工序，以「前置」方式在工場預先做好，組件與組件之間如何緊扣、水喉電線之間又如何接駁及理順，都是「前置式」敲定及預製。事前功夫做好，最後運到地盤砌建時便可以迅速完成。

傳統的建築方法一般是「先落成、後裝修」，需要較多工人及較長的建築時間，而現場裝修也導致較多的物料耗廢。陳茂波表示，若轉為以「預製組件」方式來興建，在地盤還在做地基工程時，後勤工場已能同步生產預製組件，且能按著施工進度送到地盤裝嵌，除了可令整個施工過程節省約三成的時間，亦有助紓緩本港建造業人手短缺帶來的瓶頸，且有助改善工作環境、提高工地安全及建造品質控制。