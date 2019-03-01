沙田乙明邨「插針」建組裝長者屋 　滿70歲寬敞戶大搬細終身免租

為求增加長者屋供應，房協計劃在入伙38年的沙田乙明邨一幅空地，以組裝合成法（MIC）興建一幢10層商長者屋，在2022年可提供70個單位。 房協主席陳家樂表示，有關單位將用作調遷現居乙明邨70歲或以上全長者寬敞住戶，接受調遷者可享終身免租，而尚餘單位可供房協其他屋邨長者寬敞戶申請調遷。 此外，房協指這類組裝合成法興建單位平均每個建築成本60萬元，房協亦不排除在轄下地積比率未盡用的屋邨，拓展類似長者屋項目，希望騰空更多公屋單位，以編配予有需要家庭。

房協計劃在沙田乙明邨明耀樓旁邊和街市之間一幅空地（紅框），建組裝長者屋，共70伙。（Google Map）

乙明邨早在1981年開始入伙，邨內人口趨向老化。現時房協考慮增建長者屋的位置，是在乙明邨明耀樓旁邊和街市之間一幅空地，估計落成後可提供70個面積約300平方呎單位，長者屋內會加設扶手、加大廁所面積和方便輪椅出入通道等關顧長者設施。這幢大廈亦設康樂室等設施。

房協指現時轄下長者寬敞戶約有761戶，乙明邨約佔40個，即至少有30個單位可供其他屋邨長者寬敞戶調遷。現時房協不少長者寬敞戶所居住的單位面積達500至600平方呎，平均租金超過2,000元，終身免租相信會有吸引力。大搬細終身免租會適用房協長者寬敞戶，房協執委會稍將討論有關安排。

為求增加長者屋供應，房協計劃在入伙38年的沙田乙明邨一幅空地，以組裝合成法（MIC）興建一幢10層商長者屋，在2022年可提供70個單位。（張浩維攝）

一箭三鵰：調遷、用盡地積比、推廣組裝合成法

陳家樂形容今次是一箭三鵰，一是可把特首提出房委會公屋長者寬敞戶調遷細單位終身免租安排擴展到房協公屋；另一是可盡用乙明邨未盡用2000平方米地積比率；最後是推廣組裝合成法。

房協估計乙明邨合資格住戶約有40戶，若長者屋單位未能全數編配，會讓其他屋邨全長者寬敞戶申請調遷。

為求增加長者屋供應，房協計劃在入伙38年的沙田乙明邨一幅空地，以組裝合成法（MIC）興建一幢10層商長者屋，在2022年可提供70個單位。（張浩維攝）

由於去年《施政報告》提出所有家庭成員均年滿70歲的全長者公屋寬敞戶，調遷至較小的新或經翻新的單位後，可享終身全免租金的措施，僅適用於房委會公屋單位。

有關組裝合成法是用鋼筋建屋，建築方法已在新加坡等地廣泛採用，而組裝合成法是透過「先裝後嵌」的概念，將現場建築工序轉移至較易控制的廠房進行，在廠房製造獨立的「組裝合成」組件，樓宇部分在送達工地前已大致上完成，可減省現場施工的工序，減少建築過程受天氣條件、勞動力資源和施工場地限制影響。