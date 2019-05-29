【荃灣兇殺案】劏房涉殺同鄉　中年漢謀殺罪脫　誤殺罪成

中年漢在友人的劏房打牌耍樂，其後疑醉酒指罵退休的惠東同鄉，並以刀插對方的胸、腹，同鄉送院後宣告不治。中年漢否認謀殺罪受審，陪審團今（29日）在高等法院退庭商議後，大比數裁定中年漢謀殺罪脫，但誤殺罪名成立。法官將於明天聽取辯方求情。

現年65歲的被告李秀君，原被控於2016年12月13日，在香港謀殺林就固（59歲，下稱死者）。4男3女陪團審經約8小時的退庭商議，以6比1裁定被告謀殺罪不成立，但誤殺罪名成立。

女鄰居彭月云曾聽到事主林就固向被告李秀君追債。（林樂兒攝）

稱死者先舉樽施襲 被告刀插死者後在屋企吃飯

被告曾警誡會面中表示，在1979年來港認識死者，死者曾借款不還。當日早上10時多，死者帶同一瓶三鞭大補酒去另一單位賭錢。晚上7時前，死者因輸了5000元而向他發洩，欲以酒瓶「扑頭」，在場的親戚加以攔阻。被告稱，當時雖心中不快，但只叫對方不要動手。7時多親戚散去，死者攜酒瓶去他單位「踢門」叫罵，再次舉樽施襲。被告捉住對方的手，取刀插對方4下後，心知對方會死去遂去洗刀洗手，並返回屋內吃飯，待警方到場。



而女鄰居彭月云早前供稱，當日聽到死者向被告追債，後來二人大打出手，她之後開門見滿地「杰撻撻」鮮血，猶如「劏豬」。她又形容死者如「死蝦」般躺在她門前，令她不能出門，她遂在屋內報警。

案件編號：HCCC52/2018