【走光黑點】玻璃梯被指易走光　九巴反擊民建聯：採光不等於走光

近日有婦女團體公布全港12大新走光黑點，其中包括九巴新設計的透明玻璃樓梯，擔心面向馬路方向的樓梯位置，會增加女士走光風險。 九巴今日（29日）在Facebook專頁發帖反駁，指已派人親身實測，並無此事發生，又強調此設計可採更多自然光線進入樓梯和車廂，形容「採光不等於走光」。

九巴發帖反擊，指已派人實測，並無發現走光情況。（KMB 九巴專頁圖片）

九巴稱已派人實測 「要睇到真係有啲難度」

民建聯婦女事務委員會早前公布走光黑點，委員會主席葛珮帆提到，不少市民向其反映九巴樓梯新設計，不時出現走光情況。她於今年稍早曾去信九巴，要求改善情況，卻於上月得到九巴回覆指，新九巴的設計理念是希望將光線引入車廂內，故不會作出改善。葛珮帆對九巴回應表示不滿，認為這將女性置於危險中。

▼民建聯點名全港12個走光新黑點▼

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九巴今日發帖指：「其實條樓梯向住馬路嗰邊，要睇到都真係有啲難度！不過，知道你哋擔心，我哋都親身實測，嘗試從唔同角度嘅觀察，左睇右睇都冇𠵱個情況出現，所以大家唔駛驚。」

九巴又提到，這設計可以讓更多自然光線進入樓梯和車廂，乘客上落樓梯時可看得更清楚，有效減少發生意外的危險，「搭巴士都開心啲」，強調不容忍偷窺行為，但不應該因為一些壞分子而否定設計的好處。文末又附上標籤「採光不等於走光」、「調查研究應該有根有據」。

民建聯婦女事務委員會第9年公布全光最新的走光黑點，當中包括了多個商場、港鐵站、景點及交通工具亦有上榜，團體建議政府盡快就「窺淫罪」作進一步諮詢及立法。（洪嘉徽攝）

葛珮帆：只是如實反映意見

葛珮帆今天回覆《香港01》時表示，就九巴對巴士「玻璃梯」的測試，認為一、兩次的實測並不能反映什麼，只要有一名女士暴露在走光風險下，亦是不能接受。她指出，已收過多名市民投訴指，該處易於走光，自己是如實反映意見。