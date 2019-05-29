【馮永業涉貪案】陳婉玉稱與馮一起　「唔係比較開心，係好開心」

遭前夫家暴 開始接受心理輔導

陳婉玉下午決定出庭自辯，陳指她為賭王三太胞妹，亦是家中11兄弟姊妹中年紀最小，但與三太關係最好。陳於前夫在1983年結婚，女兒翌年出生，而女兒2至3歲時，追問前夫他與不同女士的關係時，已開始遭他家暴，而此時她已開始接受心理輔導。

而到2003年二人關係走到無可挽救的地步，亦聘私家偵探調查前夫，而她曾向前夫對質，表明自己已知他出軌，又表示「唔信幾個月時間可以換到19年婚姻，你返轉頭就得，我唔會追究」，惟前夫仍在2003年7月離她而去。當談到與前夫的經歷時，陳在庭上不禁哽咽。

讚馮永業細心、溫柔、有風度

她坦言「呢個家對我好重要，我係要有一個家，一個完整嘅家」，承認事件對她打擊非常大，要再開始接受心理輔導至今。她於2003年時完全無心工作，因覺得「個心碎咗」，甚至不想生存，而她向賭王外甥謝天賜要求增加工作量，是因為想「做多啲嘢覺得自己有用」。

陳直認與馮2003年相識後，覺得他很細心、好溫柔、有風度，亦會幫她拿網球袋，「（相處）令我覺得好舒服」。相較脾氣暴躁，冷待她，又會用粗口罵她的前夫，馮在陳眼中變得愈來愈吸引，陳又指馮從不會對她大聲說話，很斯文，經常會顧及她的感受，有時她不說話，馮也會知她當日的心情，陳又形容與馮在一起「唔止係比較開心，係好開心」。

被告馮永業（55歲）及陳婉玉否認受賄、行賄和公職人員行為失當共3罪。

案件編號：DCCC761/2018