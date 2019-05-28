【馮永業涉貪案】馮認是陳婉玉「生命中的男人」　否認出賣政府

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元作為購買半山單位的訂金，以優待陳或其相關公司，二人就受賄等罪續受審。馮繼續自辯時堅稱二人交往首1年半，從不知陳在港聯直升機任董事，而收到由陳以執行董事署名要求西九龍直升機場租的信件後，他因考慮到未來或有潛在問題，又因不能公開二人關係，故打算離開政府及物色新工作。他又指自已是陳「生命中的男人」，陳對於被稱呼「馮太」亦感高興。惟他強調未有因兩人的感情，而出賣對政府的忠誠。

為避免潛在問題 萌生離開政府念頭

馮永業今日繼續就案件自辯，他指無論在處理港聯直升機或港聯航空申請航權、找替代直升機場等事宜，均不知道陳為公司董事，只知她「做會計」，直至2005年5月處理西九龍直升機場減租一事才知她是執行董事，而在2006年2月由下屬通知港聯直升機會分開兩間公司處理不同業務時，才知陳為港聯直升機（香港）的行政總裁，而當時他已沒有任何相關項目需要處理。

馮稱，自他2005年5月收到該減租信件後，認為未來或有潛在問題，因礙於家庭原因無法公開二人戀情，故萌生離開政府的念頭，及開始物色新工作，在2006年頭獵頭公司幫他找到生產力促進局總裁的職位，而他當時亦開始向公務員事務局查詢離職事宜。他否認在職期間，收取陳的51萬元而在處理其公司的申請時濫用權力，亦沒出賣對政府的忠誠。

馮永業供稱，陳婉玉(圖)被稱呼「馮太」時感高興。(資料圖片)

陳對被稱呼為「馮太」感到高興

馮接著由陳的代表資深大狀律師余承章進行盤問，律師指出在2003年馮剛認識陳時，她因婚姻問題以致要定期接受心理輔導，且十分脆弱，又會感到被遺棄，馮認同，但同時指出陳與他在一起時表示開心，而他亦會在各方面鼓勵陳，令她變得較有活力、較開心。馮又承認是陳「生命中的男人」

余大狀又指馮成為陳的感情依靠，馮同意並說在陳開始投資物業後，他曾幫陳換電泡、修理電掣。余大狀續指陳留下二人首次在2003年乘直升機到澳門共進晚餐的直升機票尾，又表示二人一起「睇樓」時，陳對於有時會被稱呼為「馮太」感到高興。

馮要求陳搬近自已 方便見面

余大狀又謂，陳在這段關係中沒安全感，因她比馮年長，而在這段關係中都是馮決定何時見面等，而馮表示「放工一有時間會見佢片刻」，又承認交往期間，會著陳搬近他，方便二人見面，例如馮住羅便臣道夏蕙苑時，陳則住在羅便臣道1號，又指他到華盛頓工作時，陳曾飛到華盛頓「陪我喺公餘時候玩」。馮又指一直替陳處理物業買賣直至2年前。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉，則被控向公職人員提供利益罪。

案件編號：DCCC761/2018