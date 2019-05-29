社聯擬葵涌業成街建第三個組合屋項目　提供100單位　2021年入伙

香港社會服務聯會（社聯）宣布，將推動第3個「組合社會房屋計劃」項目，選址為葵涌業成街一幅政府臨時用地，計劃興建組合屋，提供約100個一至二人單位，料可容納120人，預計2021年年中可入伙。

社聯宣布，將推動第3個「組合社會房屋計劃」項目，選址葵涌業成街。（社聯提供）

社聯指出，新項目位於葵涌業成街5-7號，地段屬於工業用地，現已空置，佔地約1,505平方米。社聯計劃申請5年短期租約，預計第一年為工程期；第二年開始安排租戶入住。

根據文件，社會擬在地皮上興建一棟4層高的組合屋，提供100個單位。單位類型包括「一人」及「二人」單位，地下亦會預留一個無障礙單位。

新項目位於葵涌業成街5-7號，已現空置，佔地約1,505平方米。（社聯提供）

設獨立廁所

社聯指出，每個單位都會附設獨立洗手間及浴室、電熱水爐，另有使用電爐的煮食空間。設計的人均居住面積，將符合公屋的基本要求，即人均居住面積不少於7平方米。

社聯續指，組合屋外貌會配以不同顏色，並設玻璃窗以達到採光的要求，使組合屋感覺「年青」、「有活力」及「設計新穎」，避免給人殘舊的感覺，或出現負面標籤。

社聯出指，組合屋外貌會配以不同顏色，使屋邨感覺「年青」、「有活力」及「設計新穎」。（社聯提供） 首輪租戶租約2年 租戶必須有明確過渡性房屋需要，並須輪候公屋三年或以上，或正居住惡劣環境。社聯指出，首輪租戶的租約年期離2年，租戶獲編配及接受公屋後一個月內，需交回單位。 租金水平會參考「社會房屋共享計劃」、 綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。

南昌街項目料明年4月峻工

社聯又指，第一個「組合社會房屋計劃」南昌街項目，工程已展開，期望於明年4月完工；而第二個欽州街項目，已獲得深水埗區議會支持，社聯的建築團隊現正進行預製組合屋的設計及為擬議的工程項目作估價，以尋找資金及準備招標書。