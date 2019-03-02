社聯冀過渡性社會房屋納入長遠房屋政策　並參考荷蘭經驗

為紓緩部分市民的住屋困難，財政預算案宣布預留20億元支持非政府機構興建過渡性房屋，運輸及房屋局並成立了專責小組，以提供一站式支援。 社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑今（2日）於港台節目《香港家書》提及，相關措施應納入政府房屋政策之中，與社會房企共同訂立建屋目標，並就基金的運作聽取民間團體意見。

何俊傑今於《香港家書》提過渡性房屋應納入政府房屋政策之中。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

何俊傑於《香港家書》提及，社聯開展的「社會房屋共享計劃」及「組合社會房屋計劃」。前者經已推出200多個社會房屋，後者則預計今年底能透過深水埗南昌街項目，提供90個組合屋單位，供有需要的居民居住約兩年，大大改善居民的住屋環境。惟組合屋建築開支龐大，倘要擴大規模，在民間難以籌集資金。

他建議可參考荷蘭的經驗，有數百個「社會房企」推出不同類型的社會房屋，而政府會為企業提供土地、津貼及借貸擔保；同時會向房企提供短期出租土地，以發展過渡性房屋。

何俊傑又指，現時政府預留的20億元，估計能推出約5000個組合屋單位，倘單位使用期不少於5年，應能受惠約1萬個基層家庭。

惟他提及，全港有91,800個劏房戶，當中有一半約4至5萬個住戶正輪侯公屋。他估計，20億元能幫助2成正輪侯的劏房戶，其餘的輪侯者則只能屈居在劏房、板間房以至工廈等不適切住房，該處空間狹窄、環境衞生情況惡劣，對住戶的身心及財政均帶來負面影響。因此，他建議，民間的「過渡性社會房屋」應被納入政府的房屋政策之中，並同社會房企一同訂立建屋目標；同時政府應提供資源予社會服務機構，為劏房住戶提供社區及支援服務。