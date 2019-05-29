躁男以身阻車門關閉　港鐵引附例控阻礙車門、講粗口　可罰$7000

本月3日一名男乘客在港鐵樂富站擋住車門關閉，阻礙列車開門，期間港鐵職員趕至勸阻，但反被該男子爆粗狂罵，之後港鐵報警處理。有關過程被全程拍下，短片之後在網上瘋傳。港鐵今日(29日)表示，已引用港鐵附例控告涉事男子兩項罪名，包括阻礙車門，以及講粗口，兩罪名最高合共可判罰7,000元。

(香港01製圖)

港鐵表示，已就《香港鐵路附例》內的第9條(2)阻礙車門，以及第28H(1A)講粗口控告涉事男子。根據港鐵附例，阻礙車門最高罰則可判罰2,000元；講粗口最高罰則可判罰5,000元。涉事男子將於7月2日在觀塘裁判法院上庭。港鐵表示，不希望乘客做出任何影響到其他乘客的行為，而案件已進入司法程序，不便評論。

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網民於facebook群組「on9仔女同盟會」早前轉載事發片段，指出當晚觀塘線往黃埔方向的列車上，在樂富站目擊一名男乘客趁列車關門之際，強行衝上車，手腳並用擋住月台幕門及車門，阻礙車門關上，期間更用踢腳、伸手甚至以整個人去擋門，動作重複了數次。



車上有乘客向車長舉報事件，其後有車站職員到場，要求涉事男子下車，但男子竟爆粗辱罵職員，又問：「喂，做乜唔開車？」、「我過嚟做乜，你過嚟啦！」其後港鐵報警處理。