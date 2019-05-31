【亞視永恆】「暖男公關」黃守東轉身服務灣仔　鋪路出戰區選？

「亞視永恆」永留大家心中，有「亞視暖男」之稱的前亞視公關及宣傳科高級經理黃守東，近日站在灣仔鬧區前，拉起藍底白字的「暖男運動」易拉架派傳單，稱要搜集街坊意見，以便服務當區居民。 要自稱為「暖男」，必要一兩度必殺技，他說要「細心、貼心、肯幫人」，將會找來補習天后為小朋友補習英文，找風水大師贈兩句，又與亞視「星光幫」街頭Busking暖暖大家的心，更稱可問舊亞視主要投資者王征「復出」敎跳舞。 現時政治局面敏感，問他的政治取向會否與他的藍色宣傳品類近時，他只稱較喜歡相近顏色標誌的飲品及電視台，沉澱一會後再補充：「我只係為社區工作。」

東守東說，使用藍底白字的宣傳品，主要是覺得顏色「好靚、好清新」。（余俊亮攝）

持「暖男運動」旗派單張 聲稱無黨無派

亞洲電視免費電視牌照不獲續牌，2016年4月1日午夜「熄機」，黃守東為當時的「最後發言人」。當時「有汗出、無糧出」的他，留守陣地為公司「講好說話」，又自費購買蛋撻等慰勞一班等候亞視結束的記者，而被冠以「亞視暖男」。離開公仔箱後，他到過新亞視及非牟利機構重操故業，現時跟原亞視上司葉家寶一同開設公關公司。

近日他提著藍底白字、寫有「暖男運動」旗幟及易拉架走上灣仔街頭派單張，似乎有新動作。「近幾個月機緣巧合下，有灣仔朋友邀請我為呢區（灣仔）服務街坊，我就想接受下挑戰。」問到他有否加入任何組織時，只說「我係獨立無黨派的」。

戴着亞視「光環」服務社會，的確有街坊認出他，有人持別帶同昔日有關亞視的剪報向他詢問，「的確有得著，但無人會諗到今日會發生咁嘅事，不由到我處理，我平常心看待。」

訪問期間，有灣仔街坊向黃守東投訴交通燈設置的問題。（余俊亮攝）

我今次會用當中兩句「讓我攀險峰 再與天比高」嚟講下現時感受。 黃守東引用亞視經典劇集《天蠶變》主題曲歌詞勉勵自己

以《天蠶變》主題曲歌詞勉勵自己

黃守東說，作為「電視人」，不怕被人誤以為他「做騷」，「如果可以聯繫到我係來自電視台已經成功啦！即係我有堅持、用心服務，當日無糧出都仲做。」他表示，覺得適合「站出幕前」，「當日我哋出嚟都習慣俾人鬧，話亞視無嘢睇、又重播，又話我哋唔得，出嚟就係要有勇氣。」

他又再次用亞視劇集《天蠶變》主題曲歌詞勉勵自己，「我今次會用當中兩句『讓我攀險峰 再與天比高』嚟講下現時感受。」雖然已離後舊公司多時，近日亦為街坊下載新亞視手機程式，延續宣傳舊公司的節目。

由有經驗公關，華麗轉身成為「服務社區人士」，以「暖男」自居的他坦言要「細心、貼心、肯幫人」。有街坊感好奇問他，是否學近年大熱的「韓國oppa」吸納女粉絲，他坦言代號只是建立形象，多番跟原亞視形象顧問討論落區打扮，認為藍白色配的西裝波鞋，既清新又貼地。

黃守東近日到灣仔向街坊派單張，決意服務當區局民。（余俊亮攝）

如果大家想學跳舞班，我可以試下問王（征）先生意思！ 黃守東稱可邀原亞視主要投資者王征落區教跳舞

聲稱可邀王征落區教跳舞

談起形象，近年政治取向敏感，留意到他的單張及旗幟均以「藍白」兩色為主，問及是否反映他的政治取向。他則解釋說：「因為係灣仔區地標性建築物係藍屋，用暖男係食字，我覺得好清新呀，我可能睇電視睇得多，個logo顏色一樣，又有能量飲品以藍白色為主，有電視台（ViuTV）都藍白為主。（但呢個電視台俾人感受代替你舊公司喎？）我…好少睇電視啦，忙啦！」過了一回，他坦言有街坊向他查問過，但他稱自己未有回答，並向記者再說「我只係做社區工作」。

他認為自己「細心、貼心、肯幫人」，決意為灣仔街坊服務，他透露將會帶同不少大家熟悉的「面孔」到場幫他打氣，又會邀請「補習天后」為小朋友補習英文、風水大師為街坊看風水，跟「星光幫」到街頭唱歌等，前上司葉家寶不時會「坐陣」跟街坊見面，「如果大家想學跳舞班，我可以試下問王（征）先生意思！」

此外，記者好奇地以手提電話「掃一掃」宣傳單張上的QR Cord，發現不能成功讀取當中內容。