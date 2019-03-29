亞視永恆不再？　陳煒不知娘家大幅裁員：冇留意佢仲喺唔喺度

亞洲電視今日（28日）宣布裁減人手，據消息指，整個製作部員工全被裁走，只留下一名監製。亞姐出身的前亞視藝員陳煒（煒哥）今日出席無綫劇《福爾摩師奶》演員聚餐時接受《香港01》訪問，表示對消息毫不知情：「其實我已經冇亞視嘅消息好耐，都唔知佢仲有咩製作，完全冇為意佢仲喺唔喺度。」

不知不覺，《福爾摩師奶》已到了高潮的最後2集，煒哥表示對台前幕後的演員及工作人員都十分不捨。（陳順禎攝）

煒哥續說：「因爲打開個免費台已經唔喺度，所以唔知道。」她聽到記者說「亞視整個製作部員工全被裁走」後，即反問：「炒晒咁即係點？唔使做呀？（聽講剩返一個監製？）咁要嚟做咩呢，淨返一個監製即係斬晒啲手腳。（唔會唔捨得？）其實由亞視熄機嗰日，即係夜晚12點變咗藍畫面嗰一下，我已經覺得（亞視）冇咗。我對過去冇話特別唔捨得，只係認識好多工作人員，我諗佢哋可能會徬徨啲。」煒哥又表示，在5月3日的「A記同學會」聚會時會再了解一下。

陳煒（煒哥）於1996年參選亞洲小姐奪得冠軍而入行，參演多套劇集並於2008年結束與亞視約12年的賓主關係，都算是老臣子之一。（陳順禎攝）

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