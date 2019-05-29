香港航空第七宗航機掉失零件　乘客東京返港要轉機　延誤逾6小時

日本傳媒日前報道，近日飛抵東京成田國際空港的多班香港航空客機，出現6宗零件遺失個案，相信零件是在飛行途中跌落。 今日（29日）一班原定於日本時間下午3時55分由成田機場起飛返港、航班編號為HX609的港航客機，竟延誤逾6小時，至晚上10時19分才起飛，預計到明日（30日）約凌晨1時半才抵港。 有疑是受影響市民在討論區表示，延誤疑與客機螺絲脫落有關。港航證實該航機機翼下蓋板有2枚螺絲脫落，需進行維修。這是港航近四日第七宗航機掉失零件事件。

flightradar24資料顯示，港航HX609原定於日本時間下午3時55分起飛，但延遲至晚上10時19分才順利起飛。（網站截圖）

根據航空網站「flightradar24」資料顯示，港航HX609原定於日本時間下午3時55分起飛，及後預計起飛時間延遲至晚上10時19分才順利起飛，遲了約6.5小時。

傳無備用螺絲替補 乘客轉搭另一航機

根據本港機管局網站資料，HX609原定於香港時間晚上8時抵港，惟目前預計要到明日凌晨1時29分才到達。

有疑是受影響香港乘客，在約傍晚於網上討論區「吐苦水」，指「HX成田而家班機冇咗粒螺絲，就快delay（延遲）咗3個鐘」。該名網民又稱，由於港航沒有備用螺絲可供補上，原定客機不能起飛返港，乘客需轉乘另一架客機。

機管局網站資料顯示，HX609原定於香港時間晚上8時抵港，惟目前預計要到5月30日凌晨1時29分才到達。（網站截圖）

港航飛抵東京成田機場的航機，連續三日被發現有零件掉失，一共有六宗。（資料圖片）

機翼下蓋板2枚螺絲脫落

港航表示，事件涉及今晚由東京成田機場返回香港的HX609航班，航機因機翼下蓋板有2枚螺絲脫落需進行維修，因此延至當地時間晚上10時03分起飛，期間有為受影響的乘客安排膳食和餐飲，公司就事件為旅客帶來不便深感抱歉，並已向有關當局通報。

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成田機場指情況不尋常

日本放送協會昨日（NHK）報道指，根據成田機場辦事處資料，香港航空星期日（26日）至星期二（28日）期間，由香港飛抵東京成田機場的客機，降落後檢查時發現遺失燈罩及有螺絲脫落，總共有六宗。

成田機場當局一度封鎖跑道搜索零件，但最終沒有發現，因此相信是飛行途中脫落。成田空港事務所認為同一航空公司客機在短時間內多次有零件脫落，情況並不尋常，有待航空公司調查。

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