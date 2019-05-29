香港航空內部消息：傳每班機削1名空服員　停止招聘空姐空少

出現股東爭奪控制權爭拗的香港航空，繼傳出削減四分一機隊至28架及推出機師離職「肥雞餐」兩大招「止血」後，《香港01》獲得內部消息，指下月起每班民航機將會減少一名機組人員，以A330航機為例，將由原先的10名空姐空少，減至只有9人，並已停止招聘及升職考試，暑假乘搭港般出遊的市民可特別留意。 《香港01》正向港航查詢。

港航內部消息指，下月起每班航班將會減少一名機組人員。（資料圖片）

A320僅餘4名空服員 停止升職考試

香港航空去年底起出現財政問題、股東爭奪控股權，成為社會焦點。有港航內部消息指，公司決定於下月起，每班民航機將減少一名空中服務員。以A330航機為例，由原先的10人，改為9人；A350航機是由原先的11人，改為10人；A320航機則由原先的5人，改為4人。

內部消息又指，公司已停止招聘空中服務員，以及停止機組人員升職訓練及考試，而目前港航員工數目達3,900人，當中包括1,900名機艙服務員和約630名機師。

香港航空連番推出削減開支措施，最新傳每班航機減少一名空中服務員，並停止招聘。（資料圖片）

高層跳船停不了 總裁​本月初辭職

香港航空上周三（22日）發出內部通告，為所屬機師提供轉職到其他航空公司的機會外，再進一步推出自願離職計劃，讓現時未能達到最適宜的飛行時數的機師，選擇其他招聘機會。發言人指，指有關安排只是一次性，從即日起至6月3日，對所有機師開放申請。

本月9日，時任總裁王利亞「跳船」，轉任管理層顧問，港航稱公司會在適當時機公有新總裁，同日羅兵咸永道會計師已辭任核數師一職。

自去年下半年起，港航原本的9名董事中有6名辭任，當中包括前警務處處長鄧竟成，辭任副主席，改為公司顧問，而地震潮亦蔓延至財務部、客戶服務部、甚至是機師層面，在差不多時間，公司的財務問題亦曝光，逼使民航處指示港航交待。

港航前副主席鄧竟成去年突然辭任，引起關注。（資料圖片）

股東分為兩派鬧上法庭

上月中，港航股東內鬥正式鬧上法庭，今年4月，香港快運董事長鍾國頌，委任為香港航空的董事會主席，連同其他董事即時控制董事局，並與現有管理層合作。鍾的陣容以香港航空名義入稟高等法院，質疑神秘股東宏城創富買入「香港航空控股」股份的交易有可疑。

同時，入稟令又禁4名董事，包括侯偉﹑孫劍峰﹑王利亞、鄧傑銷毀及篡改港航文件，並要求他們交出手上所有文件，不能進入東涌辦公室。宏城創富反指鍾陣營濫用司法程序，強調交易並無不妥。與訟各方終同意向法庭作出多個承諾，包括暫停涉案股份轉讓，直至正式審訊。

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到期債券一度變垃圾級別

港航去年被揭有一筆今年1月20日到期、總值5.5億美元（約43億港元）的債券需要償還，將近到期時這筆債券的到期收益率曾高達65厘，已屬垃圾級別，反映投資者認為有違約風險。市場關注會否出現違約情況，惟港航該批債券發行人Blue Sky Fliers最新發通告稱，作為票據收款代理機構的紐約梅隆銀行，在1月18日已收到該筆票據的本金及利息，合共5.68億美元（約44.38億港元），市場盛傳該筆款項由國家開發銀行提供。

今年2月，香港航空被指拖欠兩間美國及愛爾蘭註冊公司飛機租賃服務費用，兩公司共同入稟高等法院追討約1,916萬美元（約1.49億港元），以及相關利息和訟費，港航強調事件對公司業務並沒有造成影響，公司如常營運。