香港航空回應航機掉失零件：不構成安全風險　成田機場指不尋常

日本媒體周二（28日）報道，指最近三日抵達日本成田國際空港的多架香港航空客機，發現6宗零件遺失個案，相信零件在客機飛行途中跌落。 香港航空表示，飛機每次飛行前都會仔細檢查，並一向以安全為首，強調缺少的零件通常是「小螺絲組件」，屬飛行運作規管可接受準則之內，強調不會對航機安全構成風險或違規。 不過，成田國際空港則指同一航空公司的客機短時間相繼有零件脫落，情況並不尋常。

香港航空發言人表示，飛機每次飛行前都會進行仔細的安全檢查，並遵守飛機製造商和監管機構為每一個航班簽派所製定的嚴格要求。（資料圖片）

日本傳媒引述日本國土交通省成田機場辦事處的數據顯示，本周日至周二（5月26日至28日）由本港抵達成田機場的香港航空飛機中，在降落檢查後發現6件零件缺失，當中包括燈罩及螺絲等，致機場當局一度暫時關閉跑道搜索，導致其他航班出現延誤，惟報道指當局並無發現，相信零件是在飛行途中跌落。

檢查仔細度不足或飛機受雷擊 或令零件脫落

香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江指，同一間航空公司連續幾天跌落零件是很罕見，估計原因或跟檢查維修有關：「每一次飛機飛前，工程師都會整體檢查一次，是用眼去看。在飛機每個位置，飛機底下行一次。可能這些地方要作些檢討，看看臨飛前檢查的仔細程度是否有改善地方。」除了檢查仔細度不足或構成事故，盧鎮江指亦有可能是飛行途中遇上雷擊，「特別是一些燈罩的地方，都很容易損毀。」

香港工程師學會航空分部發言人占永年則認為，飛機於飛行途中掉落零件並不正常，認為可循多個方向調查。「一般而言，如果在飛機出廠後沒有動過改裝或維修，卻出現零件跌落，那有可能是飛機設計出現問題；如果有維修過飛機的話，則要調查是否維修或安裝時出現問題。另一個可能性是飛行途中受到外物撞擊，例如鳥或是冰等，都有可能令零件於飛行時跌落。」

盧鎮江提到，如果是一口螺絲或燈罩跌落，一般而言對飛機自身安全不會有太大影響，唯若零件跌落跑道便會構成危險：「如果是跑道上(的飛機)，飛機引擎接近地面並向前衝的時候，如果跑道前面有雜物，被吸入引擎或撞到機身(便危險)。」占永年補充，有飛機曾被跑道上留下的零件引致機身著火，後果嚴重。

港航：無安全問題 成田機場：事件不尋常

香港航空發言人表示，飛機每次飛行前都會進行仔細的安全檢查，並遵守飛機製造商和監管機構為每一個航班簽派所製定的嚴格要求。港航解釋，缺少的零件通常是小螺絲組件，屬飛行運作規管可接受準則之內，指一向以安全為首，事件不會對航機安全構成風險或違規。

港航又說，一直主動向日本當局及香港民航處報告此類事件，並指會繼續堅守檢測程序，確保維修標準。成田機場方面則表示，同一航空公司的客機短時間相繼有零件脫落，情況並不尋常。

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