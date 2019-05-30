【自願醫保】市民電台節目控訴　指有診所知病人已購醫保即加價

消委會昨日（29日）發表個人醫療保險的研究報告，發現消費者一般期望個人醫保可提供長期保障，惟續保時卻被大幅增加保費、被施加不保事項等。消委會同時提出14項建議，包括統一重要合約條款的定義、改善投保申請表的設計等。 消委會主席林定國、消委會商營手法研究及消費者投訴審查小組主席鄺祖盛，今日(30日)出席港台節目《千禧年代》表示，個人醫保保障範圍參差並非只監管責任，保險公司亦應提高保單透明度，讓消費者「有得揀」；同時呼籲消費者要「知情選擇」，清楚了解保險條款後，才簽字購買保險產品。 另外，有市民致電節目表示，過往曾到診所求診，診所護士得悉她已購買醫療保險後，隨即表明要加價。

林定國（中）表示，消費者應小心留意保單條款，而消委會未來會加強消費者敎育，提升消費者對一般市面產品認知。（資料圖片）

入院住8日 保險僅願賠3日

林定國指全港有三分一人口有購買私人醫療保險，消委會比較市面18份個人醫保計劃，昨日公布研究指出市面上有醫保條款存有魔鬼細節，消費者往往在購買保單時未有充分了解保單細節，以致消費者在使用保險時，發現保單保障與自已的期望不符。

他舉例指，保單內重要條款「醫療所需」的解釋，每間保險公司均有不同定義，呼籲消費者可先了解清楚保障範圍。報告中有個案投訴，因跌倒需住院8日，但保險公司卻認為只有首3日的住院是醫療所需，拒絕賠償另外5日的費用。

另外，市面亦有不少保單承諾「保證終生續保」，惟條文細節卻指保單生效期間有可能會調高保費，或修改保障範圍等。其中有67歲的投訴個案指，獲保險公司以「提供更佳醫療保障」為由，通知更改保單條款，續保時保費大增，過去4年保費由21,280元增至42,880元，增幅超過一倍，與最初投保時的資料大相徑庭。

林定國表示，消費者應小心留意保單條款，而消委會未來會加強消費者敎育，提升消費者對一般市面產品認知。同時建議保險公司應加強保險中介人的培訓及改善行政程序，確保消費者在有知情權下選擇，呼籲保險中介人應持守其職業道德措守，若違反專業守則或需接受相關懲處。

不同醫保的保單條款即使用字相同，定義也可以相差甚遠，消費者要小心閱讀。（資料圖片／麥凱茵攝）

市民羅小姐致電節目，透露過往曾試過到診所看病，該診所護士首先問她有沒有購買保險，更指「有就加三千」。她認為，若購買保險會令診金增加，同時業界欠缺監管，未來將令市民拒絕購買醫療保險；而林定國在節目中未作任何補充。