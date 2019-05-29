消委會指市面個人醫保條款難明　有投保人突被加逾倍保費

消委會今日（29日）發表個人醫療保險的研究報告，透過電話訪問、分析投訴個案，以及檢視市場上的18份個人醫保的條款並諮詢法律意見。研究發現，消費者一般期望個人醫保可提供長期保障，惟續保時卻被大幅增加保費、被施加不保事項等。其中有一個個案，投保人突然被保險公司加逾一倍保費，影響保單的延續性。同時，保單部分條款未有清楚或詳細定義，令消費者難以了解。 消委會提出14項建議，包括統一重要合約條款的定義、於公開平台提供保單合約樣本、披露個人醫保市場的投訴相關數據等，改善提供個人醫保的保險公司營商手法。

消委會就個人醫保發表長達兩年的研究報告。研究報告指出，個人醫保的問題可分為兩大重點：一是消費者對其購買的個人醫保產品，所期望的保障與實際可享的保障存落差；二是個人醫保對消費者欠缺延續性。

消委會發表長達兩年的個人醫保研究報研究。（麥凱茵攝）

研究在2016年5月至2018年10月進行1,000個電話訪問、街頭訪問205名曾索償的人士並就28人進行深入訪談，另分析299宗投訴個案，以及檢討18份個人醫保計劃。

研究結果發現，38%本港人口擁有個人醫保，其中又以45歲至54歲人士的參與率最高，達54%。至於消費者是否投保的最主要原因是考慮保費，60%的65歲或以上人士表明因負擔不起未購買醫保。

過去4年消委會接獲299宗個人醫保的投訴，129宗是與索償有關，頭三位分別為「保單條款的詮釋」（35宗）、「沒有披露事實」（25宗）及「不保事項」（24宗）。另有170宗是與索償無關，惟逾三成是與價值爭議有關，如保費增加、未經同意下收取保費。

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消委會比較市面18份個人醫保計劃，發現不同保單的一些主要條款使用的名稱相同，但定義卻不一，即使是同一公司的不同保單亦有此情況。

保單所指的「醫療所需（Medically Necessary )，其解釋會因應保險公司改變，加上消費者的投保申請表的問卷過分籠統，如只問是否曾有入院等，兩者均留有空間給予保險公司以「沒有披露事實」等手法迴避理賠責任。有部分個案即使成功索償後，消費者或會被重新核保，並施加不保事項。

消委會就以上兩大問題提出多項建議：