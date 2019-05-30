【自願醫保】糖尿病患者想買都難！　醫生「入局」推動慢性病開閘

自願醫保計劃終在4月正式推出，旋即引發各大保險公司爭搶「頭啖湯」。但在保險業界喧鬧的廣告戰背後，糖尿病、高血壓等慢性病病人仍然屬於被冷落的一群，大部分就連「想買都無得買」。 香港現有約70萬名糖尿病患者，平均每10名港人中便有1個患者。但早前一項調查發現，雖然超過9成糖尿病患者都希望購買醫保，惟半數病人都曾被保險公司拒保，只有3成患者擁有個人醫保。走投無路之下，他們被迫投靠公立醫院，公院爆滿由是無日無之。 AXA安盛醫務總監－醫療及僱員福利業務邱家駿，從公立醫院「紅褲子」出身，一度晉身醫管局高層，也曾是私家醫院港怡醫院的「創院功臣」，見盡公私醫療體系的多年變遷。他認為，自願醫保打破了保險界對「帶病投保」的禁忌，期望業界逐漸向糖尿病等開閘，令慢性病患者都可享有高質素的醫療服務。

在自願醫保計劃之前，香港醫療融資改革的起點，必須數到1993年政府發表的《促進健康諮詢文件》（俗稱《彩虹報告》）。初出道即目睹《彩虹報告》面世的邱家駿，當年只是一名初出茅廬的「醫生仔」。

26載光陰悠悠，醫療改革的理念由「強醫金」幾度蛻變，而他也已數次「轉跑道」，做過醫管局管理層，也曾到私營醫療市場闖蕩，做過港怡醫院的營運總監，今年初再度「踩過界」，加入保險公司AXA安盛任職醫務總監，專門為醫療保險發展出謀獻策。

自願醫保計劃於4月正式出爐，回溯至香港醫療融資改革起點的1993年，當時邱家駿只是一名瑪麗醫院的「醫生仔」。（資料圖片）

料政府牌頭提振市民對醫保信心

自願醫保醞釀多年終告推出，但亦被部分人批評為「雷聲大雨點小」，原因是保單自由行、高風險池等關鍵概念悉數「無影」。但邱家駿指出，自願醫保仍為醫保產品定下多項重要模範，有望成為未來的市場標準。「譬如自願醫保寫明要保先天病，但咩為之先天病？過往業界定義並唔清晰，依家自願醫保一出，條線就好明確，只要8歲以後有症狀或病發就計！」他亦認為，政府的「金漆招牌」，將可提升市民對醫保產品的信心，而計劃認證產品更會成為市民的首選。

不過自願醫保保費缺乏監察機制，加上醫療使費年年加，難免令人擔憂「上錯船」後保費年年加。邱家駿反駁稱，醫療通脹除了由於物價上升，更包含科技進步層面，「好似我入行年代，病人心臟病發點樣處理呢？卧床休息、氧氣、阿士匹靈，最多加埋祈禱，但今時今日要即刻通波仔，前後成本相差幾多倍？」

但他續指，技術進步亦會令成本下降，例如白內障手術現已無需於醫院進行，是故此消彼長之下，醫療通脹絕非保費的主導因素，而保險公司更要考慮市場競爭，不可能漫天殺價。

對於坊間憂慮自願醫保保費加幅，邱家駿向市民大派定心丸：「所謂醫療通脹唔單止係一般物價上升，仲包含醫療技術進步！」（羅國輝攝）

雖然政府早期提出的保證承保等概念「無疾而終」，但邱家駿認為，期望保證承保能夠付諸實行，實屬不切實際，「呢個倡議最大問題，係會令大家無病時唔買，有病時先至買。假如每名肺癌病人，每年標靶藥開支高達36萬，3年就過百萬，若全港有100個患者已經要1億。就算你高風險池注資500億，又有幾多錢可以燒？」他強調，無論是保險抑或醫療體系，其可持續性最為重要，不能存在「爆煲」風險。

慢性病人投保 國外早有先例

要加強對慢性病人的支援，設立高風險池或許不是唯一途徑，邱家駿認為市場必定會作出回應。他預料，隨着自願醫保破天荒對受保人的未知已有疾病提供保障，保險業界對「帶病投保」的禁忌將被陸續打破，令慢性病患者逐漸能得到醫保覆蓋。

他分析指，醫保市場上有三類人，分別是已買醫保的人、不信醫保的人，以及想買但無法買到的人，當中主要是糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者，而且情況遠較想像中普遍，「因為香港10人中就有1人有糖尿病，而佢哋又多數買唔到保險，焗住要用公立醫院服務！」

香港有近70萬名糖尿病患者，大部分難以購得個人醫療保險，被迫使用公立醫院服務。（余俊亮攝）

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根據醫管局數據，公立醫院每年平均接獲超過3萬宗糖尿病新症，無疑是公院爆滿慘狀的元凶之一。邱家駿相信，若然部分慢性病患者獲得醫保接納，既能分擔公營醫療的負擔，又可確保醫療保險系統得以持續，病人及保險公司皆屬贏家，而且此舉於國外早有先例，「其實現時唔少北歐國家都有法例規定，唔准保險公司拒保，最多只可以加保費！」

冀業界逐漸開閘 覆蓋主流慢性病

說得簡單，但保險公司要有錢可賺，醫保計劃終需一個落閘之處。但邱家駿認為，只要妥善安排落閘位置，病人及保險公司將可達致雙贏，「以前我哋度閘喺前面，直程唔會受保；依家係受你玩，但同糖尿病有關疾病就唔包，例如糖尿眼、腎病等；日後希望所有病都照保，但保費會相應調高。」而這道閘亦不應一下子打開，「例如早期先覆蓋主流慢性病，例如肥胖症、糖尿病等。」

他透露，AXA安盛亦有意推出針對慢性病患者的醫保，初步計劃以新產品的形式推出，以累積定價及理賠經驗。