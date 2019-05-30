【馮永業涉貪案】陳婉玉筆記披露與謝天賜角力　謝想「踢她出局」

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元作為購買半山單位的訂金，以優待陳或其相關公司，二人就受賄、行賄等罪受審。陳婉玉今(30日)繼續自辯，庭上透露她在的筆記本寫下不少與賭王外甥謝天賜在工作上的角力，包括謝欲「踢她出局」，而有關筆記本上提到「現已羅致一位過去在政付經濟局及民航局做到很高級的人來幫手」，陳庭上補充是賭王向她說的。

女兒不滿未獲告知陳馮的關係

陳婉玉今繼續作供，她提到2016年4月傳媒披露她與馮的關係後，女兒獲同學告知「你媽咪喺報紙」後，得知二人關係，及後女兒十分生氣她多年來沒獲告知她與馮的關係，而女兒當時離港前對她態度仍很差，故她當年10月飛到美國向女兒解釋事件。

代表陳的資深大狀余承章引述陳當時在筆記本寫下的字句，包括「我是第三者，我自己都覺不對」、「他對我很照顧」等，陳指當時她要寫下筆記以便向女兒解釋二人關係。余大狀又提到「行bribe」、「洗去證據」、「她不信Wilson」等字句，陳指她在美國與女兒共進午餐後，女兒對馮十分敵視，擔心馮會否叫她洗去證據，故陳筆錄與女兒對話，以便與心理輔導員講述她與女兒的情況。

馮永業和陳婉玉在華盛頓同遊時合照。

筆記寫下「大家enjoy大家」

陳解釋接受心理輔導後，寫到「大家爭取時間」、「警覺性」、「大家enjoy大家」、「我知他為人」是她要爭取時間向女兒解釋，又提醒自己要向女兒解釋自己有警覺性，且律師會提點她，而馮與她亦是互相支持，她深知馮的為人。而寫下「guilt feeling」、「大家愛惜大家」、「心情晦氣/冷淡，好似有啲嘢」是為提醒自己要如何與女兒「解凍」。

余大狀又提到廉署在陳辦公室所搜到的記事本，陳解釋當時賭王何鴻燊會在電話或見面與她說到工作上的事，而她會將何的說話記錄在筆記本。陳承認筆記內提到賭王與賭王外甥謝天賜的關係，而筆記提到「最重要是他的心不在公司」是由賭王所說，而「他」則是代表謝天賜。

陳婉玉筆記披露與賭王外甥謝天賜(圖)在工作上角力 。(資料圖片)

賭王查問港澳碼頭擴建計劃

陳續解釋筆記本內容，當中透露二人在工作上的角力，筆記中寫到「佢（謝）要踢我走」、「可以坐入meeting，向你（賭王）滙報，他（謝）不高興」、「我（陳）當然不想被踢出局」、「只好服從他（謝）」、「我當然想繼續，以便向你（賭王）滙報」。

陳又提到2006年8月12日，賭王致電問她知不知到港澳碼頭的擴建計劃已開始招標，但她卻不知此事，她承認在筆記本上寫「現已羅致一位過去在政付經濟局及民航局做到很高級的人來幫手」、「知道如何去deal with政府」及「有信心及把握投到，只要AT（謝天賜）不倒（搗）蛋，及將我地的做法漏出去，他mad，想我bid不到，那便將我的info漏出去，又或者我請耶位人，他會從中作梗，使我請不到」不過陳解釋，這段說話是賭王向她說。

案件編號：DCCC761/2018