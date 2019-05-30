【馮永業涉貪案】陳婉玉指兩人真心相愛　馮從未想過在她身上獲利

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元一案，繼續在區域法院審訊。陳婉玉今接受盤問時，再度提到與馮多年來的關係，直認二人多年來靠感情維繫，而二人是真心相愛，而馮從沒想在她身上獲得利益。陳又坦言，錢對她來說不重要，因此提議成立公司，由陳「出錢」，馮「出力」，藉此多點機會見對方。

陳婉玉(圖)稱與馮永業真心相愛，兩人靠感情維繫達13年關係。(資料圖片)

強調與馮相處時不談公事

陳婉玉隨即接受代表馮永業的資深大狀謝華淵盤問，被問到如何與馮維繫達13年的關係，陳直言靠「感情」，又稱二人是真心相愛，而二人在一起時，馮從未想過在她身上得到利益，她亦沒試過用錢留住馮，二人相處時從沒談過公事。

被問到二人開始投資物業後，陳提議成立公司是否因為「你出錢，佢（馮永業）出力」，所以馮可分得利潤，陳回道「可以咁講」。陳承認錢對她來說不重要，只為可有多點機會見馮。就涉案的雍景臺單位交易，陳承認自己記性不好，已忘記當天與馮商討雍景臺轉由馮購買時的實際對話。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉（62歲），則被控向公職人員提供利益罪。

聆訊明續。控方將於明日對陳進行盤問。

案件編號：DCCC761/2018