【台灣升學】逾七千港生在台　私立大學設電競、無人機課程招港生

台灣近年積極吸納香港學生升讀當地大學，目前有約7,700港生留台就讀，成為當地第二大留學生群。當地目前有161間公立及私立大學，提供多元化的學術或職業導向課程。當地有私立大學看準電子競技行業全球發展蓬勃，去年在全國首設電競產業管理學士學位，更斥資約2,400萬台幣，（即約港幣600萬元）增設電競館設施，為學生提供電競選手訓練、遊戲設計及營銷與推廣等四年制課程。本學年起開放予港生報讀。

電競課程學生亦會學習VR遊戲設計。（胡家欣攝）

赴台主要修讀藝術、語文等學科

中學文憑試下月放榜，《香港01》記者上月中隨台灣經濟文化辦事處赴台了解當地大學課程及留台港生情況。根據陸委會提供數據，現時有約7,700名港生留台就讀，主要就讀藝術、語文、商業管理、餐旅服務業、醫藥衛生、工程等學科。台灣近年積極吸納港生前往升學，每年平均有逾千名港生到當地升讀大學，首三個最多港生就讀的大學分別是淡江大學、義守大學及國立臺灣大學。不過，近年赴台升學的港生人數有所減少。（見另稿）

樹德科技大學「電競產業管理學士學位」今年招港生

除主流熱門的課程外，當地私立大學亦順應市場熱潮推出不同課程。電競產業近年在世界急速崛起，台灣電競已經發展約十年，2017年政府更立法將電競納入運動產業。有見及此，屬私立的樹德科技大學動畫與遊戲設計系於去年推出全國首個「電競產業管理學士學位」，又斥資2,400萬台幣，（即約港幣600萬元）增設電競館和影音後製工程館等設施供學生實戰訓練。

課程首年取錄50名當地學生，今年起開放予港生報名。2018年度學費連雜費為約5.3萬台幣，即約港幣1.3萬。在本港，香港大學專業進修學院提供「電子競技科學文憑」，修業期為9個月，學費為2萬元。

樹德科技大學斥資千萬新台幣建設電競館供學生實戰訓練。圖為學生擔任電競主播的情況。（胡家欣攝）

樹德科技大學動畫與遊戲設計學系副教授兼主任蘇中和表示，一般人或認為電競是「打電玩」，但大學課程是以整個產業鏈的角度設計，他強調電競選手訓練，僅佔課程內容兩成，有八成是提供主播、導播、教練、裁判及影音播製等系統性訓練。

電競課程安排考牌 提供營銷推廣訓練

他續指，課程第二年會涵蓋運動心理學及體適能等，「與訓練一般運動員無異」，第三年及第四年則會集中電競的營銷與推廣學習。學生畢業前須完成至少半年的實習。另外，校方會為學生安排兩個牌照考試，包括由「中華民國電競協會」頒發的裁判及教練丙、乙級證照。考生畢業後可繼續考牌，申請至甲級的國際證照。

樹德科技大學電畫與遊戲設計學系副教授兼主任蘇中和表示，電競課程不只訓練電競選手，亦會訓練學生成為主播、導播、教練、裁判及影音播製等系統性訓練。（胡家欣攝）

無人機應用課程師徒制教 未有港生報讀

除了電競課程，台南的長榮大學於三年前開辦台灣首個「無人機應用學士學位課程」，主要訓練學生駕駛無人機、環境分析、及產業應用，以「師徒制」及專題方式教授學生。長榮無人機應用發展研究中心主任陳宗正表示，當地無人機應用，非只局限於業餘的空中攝影，在社會上已擴展至十大應用範疇，包括農業、能源、房地產建築、緊急服務、新聞、物流、電影、動保、執法及娛樂。

陳指，現時台灣只有約千名無人機機手，故各行業對機手求才若渴，畢業生就業前景理想。他坦言，機手每日薪酬最少可有2,000元新台幣（即港幣500元），以當地畢業生薪酬而言，算相當不錯。目前課程每年取錄13至14位學生，2018年度學費及雜費為5.2萬元，暫未有港人申請報讀。

長榮無人機應用發展研究中心主任陳宗正表示，無人機課程為新興科目，就業前境理想。（胡家欣攝）

學友社：科技型大學學科較專門 須慎思興趣與職業

學友社學生輔導中心總幹事吳寶城表示，樹德科技大學及長榮大學為私立科技型大學，課程以職業導向、實踐性為主，藉此令學生掌握專科行業的技能與經驗，與綜合型大學提供學術理論訓練有所分別。

他認為，這類職專學科特點是知識較為專門，實習時間較長及深入，在職場應用性高，惟若學生最終無意投身該行業，在轉換行業或日後進修研究院就會較為困難。

吳提醒，學生在選讀這類學科，需要思考及肯定自己的志向，否則會浪費四年學習經驗，「同學要區分係有興趣去玩，定係想做投身嗰個行業? 例如你鍾意打機同投身做電競手就係兩回事。」