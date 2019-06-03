【台灣升學】港生擺脫學制束縛　赴台減壓升學　發挖收音興趣

每年平均有近兩千名港生赴台灣升學，港生王令譽是其中之一，他慨嘆本港教育制度只重視考試與分數，忽略個人專長發展，學習步伐急速、壓力大，「喺香港讀得唔開心」，遂前往台灣修讀喜愛的電影學科，從中尋覓收音師的志向。 喜愛欖球運動的李振權亦自知非「讀書材料」，難以考入本港大學，相反台灣大學收生彈性較大，故赴台發展體育興趣。

全球高校競爭、內地銀彈攻勢吸人 赴台學生減兩成

目前有約7,700名港生在台灣讀書，是當地第二多數的留學生，首位為馬來西亞。不過，近三年赴台升學的港生數目呈下降的情況，根據海外聯合招生委員會數據，經「聯合分發」及「單獨招生」渠道註冊的人數，由2016年2,037人，下跌至2018年的1,521人，跌幅為25%。

對於內地近年積極招攬香港學生，增加相應的獎學金名額與金額，本港前年又推出三萬元自資學券吸引本地生留港就讀；台灣教育部國際及兩岸教育司科長賴信任承認，有所影響，但認為除上述兩項因素外，港生適齡人口下降、全球高等院校招生競爭均影響收生數字。

公立大學校院海外聯合招生委員會總幹事江大樹指，未來會加強台灣各大學與香港中學、提供副學位的自資院校「對接」措施，加強駐校宣傳，希望讓更多港生知道赴台升學渠道及機會。

留台港生王令譽慨嘆香港學制重視成績，忽視個人專長發展，直言「係香港讀得唔開心。」（胡家欣攝）

港生棄公大取錄 赴台修讀電影與電視學系

赴台人數雖降，但亦有不少港生在台圓夢。赴台港生王令譽一直心儀電影製作，三年前在中學文憑試取得16分，成績雖跨過大學收生門檻，但難以競逐心儀學科。他坦言，香港學制重視成績，不重視個人專長發展，視升讀大學為最可取出路，令讀書挫敗感強，「香港一嚟就問成績得唔得、掂唔掂、幾多分，但唔會睇你做嘅嘢係點，唔會問你背後出嚟嘅作品有幾好…喺香港讀得唔開心。」他原獲公開大學電影系取錄，但終決定放棄學位，到台灣義守大學修讀電影與電視學系。

台灣學習壓力相對較細，步伐不太急速，有空間思考前路，而且讀書理論不太多，着重應用與實踐。 王令譽

台灣學習壓力相對較細 課程重應用與實踐

在台灣留學三年，王令譽認為當地學習壓力相對較細，步伐不太急速，有空間思考前路，而且讀書理論不太多，着重應用與實踐，每個學期均需要與同學拍攝影片，從中涉獵不同製作崗位，發挖到收音志趣。「我好鍾意聽特殊嘅聲音，例如流水聲音、粉筆寫黑版嘅聲音。聽到細微嘅聲音，會好興奮，唔知點解。」王說，以往會不斷翻閱書本、請教學長等，以鑽研劇本所需要的聲音。

王令譽計劃畢業後在台北應徵收音師，他認為當地政府對藝術投資較多，而且有別於香港只有數間電視台，台灣有約百間電視台，發展空間相對較大，工作機會較多，他冀能夠在職場累積一、兩年經驗後再返港發展。他認為，影視行業着重技術多過學歷，不擔心台灣資歷在香港不被認可，「喺台灣呢段時間，就係訓練自己有出色嘅表現，返到香港做畀人睇。」

留台港生李振權表示，自言非讀書材料，幸台灣大學收生制度具彈性，可順利入讀心宜的長榮大學運動競技學系。（胡家欣攝）

台灣收生具彈性 DSE2分港生入運技系展所長

另一位在台港生李振權自言非讀書材料，高中成績屬中游位置，文憑試只獲兩分，但具有運動天份，中學時醉心欖球，加入校隊效力兩年，在學界打入首三甲成績。

李說，在學時周一至五放學後須受訓兩至三小時，難以兼顧學業與欖球訓練，當時已預料成績難以升讀香港本地大學體育學系，惟自資院校的相關文憑課程不太側重運動訓練，亦非自己心宜選擇。因此，後來知悉台灣長榮大學欖球隊是全國冠軍隊伍，亞洲大學邀請賽冠軍六年霸時，便報讀該校運動競技學系，以爭取體育發展的機會。

院校不考慮文憑成績

目前港生升讀台灣大學有五個途徑，李當時憑學校推薦、高中成績及體育戰績等，經「個人申請」成功入讀該學系，院校不會考慮文憑試成績。他慶幸，台灣大學收生彈性較大，加上學費相宜，令他可以繼續一展所長，期望在台灣累積足夠欖球運動經驗，學成返港，一圓職業欖球員夢。