【禁電子煙】陳肇始：全禁是最有效管制形式　否則會影響控煙成效

立法會正審議禁止電子煙和另類煙草產品包括加熱煙的條例草案，坊間對於是否應「全禁」新式煙草產品聲音各異，食物及衞生局局長陳肇始今(30日)指，當一種新產品還未在市場立足前，實施全面禁止是最有效的管制形式，尤其是預知產品將以非常積極的手法被推銷，而任何未能達致全禁的規管方案，都會影響當局一直以來控煙工作的成效。

衞生署署長陳漢儀醫生（右）今日（五月三十日）代表衞生署，接受世界衞生組織資深政策顧問麥龍詩迪教授（左）頒發的「世界無煙日獎」，肯定香港在控煙工作方面的努力。 （政府新聞處圖片）

陳肇始今發表網誌，指保障公眾健康是政府的首要考慮，當一種新產品還未在市場立足前，實施全面禁止是最有效的管制形式，尤其是預知產品將以非常積極的手法被推銷。她稱，鑒於愈來愈多證據證明另類吸煙產品的不良影響，加上世衞的建議和海外經驗，食衞局認為任何未能達致全禁的規管方案，都會影響控煙工作的成效。

陳肇始指，當局獲得社會大眾的廣泛支持及認同，包括香港吸煙與健康委員會、醫護界、病人組織、教育界、家長及普羅市民。她稱，當局有責任保護年輕人，避免他們染上吸煙的習慣，故希望《條例草案》能盡快獲立法會通過。

在今日（五月三十日）舉行的「世界無煙日獎」頒獎禮上，食物及衞生局局長陳肇始教授（前排左五）、衞生署署長陳漢儀醫生（前排左六）及世界衞生組織資深政策顧問麥龍詩迪教授（前排右六）與一眾到場支持的控煙合作夥伴合照。（政府新聞處圖片）

世衞將每年5月31日訂為「世界無煙日」，提高大眾對煙害及吸入二手煙的認識，減少使用各種煙草產品；並在每年向會員國的六個區域內的人士或機構頒發「世界無煙日獎」，肯定其控煙工作的成就。今年本港衞生署獲世衞頒發「世界無煙日獎」，署長陳漢儀表示，衞生署持續地高度重視控煙工作，並會繼續與各界夥伴團結一致，合力面對挑戰，保障下一代免受煙草危害。

陳肇始則指，本港在1980年代的吸煙率是23%，現時為10%，基本上為世界上最低吸煙率的其中一個城市，而在2025年，當局的目標是將吸煙率降至7.8%。

圖示衞生署今日（五月三十日）獲世界衞生組織頒發「世界無煙日獎」的獎章。 （政府新聞處圖片）

加熱煙生產商菲利普莫里斯國際香港及澳門總經理顧博賢回應指，理性規管這類產品，讓成年吸煙人士選擇，同時防止青少年使用，已成為全球趨勢，美國、日本、南韓、英國、德國、法國、加拿大、及紐西蘭等多個已發展市場已經對加熱煙草產品作理性規管。他認為，香港應放眼世界，以客觀、科學的角度認真考慮如何才能最有效在保障公共衞生的同時推動創新科技。