【逃犯條例】保良局羅氏基金中學就反對聯署報警　楊潤雄親自了解

政府修訂《逃犯條例》引起爭議，約300間中學、大專院校的學生、校友及教職員於網上發起聯署，對相關修例表示反對。不過有學生組織透露，將軍澳保良局羅氏基金中學的校長向學生表示有人假冒教職員簽署，並報警處理。 教育局局長楊潤雄今日（30日）於出席活動前表示，據局方了解該校校長發現自己及部份老師的名字出現於有關的聯署名單，惟他們並未有參與，因此認為是屬冒簽行為，因此報警。

政府提出修訂《逃犯條例》，引起社會及國際關注。（資料圖片）

楊潤雄：校長發現自己及部份老師被冒簽名

教育局局長楊潤雄稱，已就事件向學校了解。據局方初步了解，該校校長得悉有人發起與學校有連繫的網上簽名行動，而他發現自己和部份老師的名字出現於聯署的名單上，惟他們均沒有參與有關聯署。該校校長認為屬於冒簽行為，加上他並不知道屬何人所為，故最後選擇報警處理。楊潤雄稱，報警的決定純粹是針對冒簽的行動。

有學校因聯署行動致電教育局

楊續稱，從各間學校的校長口中得知聯署行動並不代表學校的立場，當中部份發起人亦非現職老師或學生；加上現時學校環境是正常運作，故不認同事件已擴展成教育界的大問題。他強調無致電學校作出施壓，但承認有個別校長曾致電局方，而當局與他們接觸時可能就聯署作詢問，但稱屬於當局日常與學校接觸的一部份。

學生動源召集人鍾翰林早前曾批評校方報警如同製造白色恐怖。（資料圖片/歐嘉樂攝）

組織學生動源早前透露，其組織一名就讀羅氏基金中學的成員稱，該校校長陳榮光於周三（29日）校內早會時指，有個別人士遭到冒認簽署聯署，因此該聯署屬虛假文書，並表示或會報警處理。學生動源續指，校方於同日小息時段約見已參與聯署的學生跟進事件，校方亦已經報警處理。