【逃犯條例】將軍澳學生聯署反修例　校長指冒簽報警處理　

政府提修訂《逃犯條例》，修例引起社會及國際關注，並決定在6月12日直接交上立法會大會審議。近日不同行業、學界和團體均發起聯署反對修例，並呼籲市民在6月9日上街遊行。有學生透露，其學校校長昨日（29日）在早會上表示，日前由該校校友發起的反對《逃犯條例》修訂聯署疑有人冒認教職員簽署，故屬偽造文書，將考慮報警處理。披露事件的「學生動源」就認為，該校是在製造白色恐怖，令學生和其他人對參與聯署卻步。而今晚（30日）經警方證實，該校教職員已報警處理。

中學校長指聯署為偽造文書 擬報警處理

近日多間中學校友發起聯署反對修訂《逃犯條例》，並呼籲公眾出席6月9日的遊行，將軍澳保良局羅氏基金中學（下稱羅氏基金中學）亦有在校學生響應行動，發起反修例聯署。然而組織學生動源指出，羅氏基金中學的校長陳榮光於昨日校內早會時指，有個別人士遭到冒認簽署聯署，因此該聯署屬虛假文書，並表示或會報警處理。學生動源續指，校方於同日小息時段約見已參與聯署的學生跟進事件，校方亦已經報警處理。

學生動源召集人鍾翰林透露，其組織一名就讀羅氏基金中學的成員，以及聯署的發起人向他們證實事件。「該校校長指有教職員遭冒認簽署該聯署，但發現事件後不足一小時，學生已刪除有關名字。」他補充，校方指將會報警處理，但他認為並無必要，「只是令全校學生對參與聯署卻步。」

鍾翰林指校方報警如同製造白色恐怖，令學生或其他學校的學生都對聯署卻步。（資料圖片/歐嘉樂攝）

鍾翰林批校方製造白色恐怖

「我哋認為未直接係打壓，但無疑令到該校甚至其他學校學生對參與聯署卻步，算係白色恐怖。」鍾翰林指其組織現正跟進事件，校方已正式報警，他們不排除協助學生直接於該校宣傳，減低該校學生在反對修例事件上承受的壓力。

校友質疑校長立場親中

前中文大學學生會會長區倬僖亦為羅氏基金中學的校友，今次亦有推動聯署，他透露該校校長的立場一向親中，「2014年雨傘革命有叫學生唔好佔中，話佔中犯法，又不時邀請啲中華廠商會嚟學校。」

區倬僖認為事件算是打壓，令人對聯署卻步，「以我所知有唔少老師同學生心底裡支持，但唔敢簽（聯署），所以聯署（發起）人最後改咗做校友聯署。」他表示，暫時計劃下星期回到中學擺街站派傳單，呼籲學生共同反對修訂《逃犯條例》。

警方證實該校已報警

記者曾致電該校向校長陳榮光查詢，惟校方表示不會就事件作出回應。警方回覆查詢時表示，昨日（5月29日）接獲將軍澳一學校教職員報案，指發現網上通訊程式流傳一份聯署文件，聯署當中包括報案人的姓名，惟報案人事前並不知情。案件列為雜項事件。

羅氏基金中學校友反對修訂《逃犯條例》聯署聲明，聯署連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejF4GkJImqxMt6sVTb1od8tdxyLK1-j3wxE6lMXLq3Mue5Nw/viewform。