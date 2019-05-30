【逃犯條例】政協陳小春：層次太深唔識答　總之犯了法要繩之於法

政情
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政府修訂《逃犯條例》內容在社會引起廣泛迴響，一班香港藝文工作者曾在本月初聯署，向「體育、演藝、文化及出版界」功能組別議員馬逢國發公開信，表示擔心修例通過後會影響創作自由。

身為惠州市政協委員的藝人陳小春今日(30日)出席一個活動時，被問到是否支持修例時，表示「你問我，我唔識答你呢個問題，層次太深」，「總之犯了法就一定要繩之於法」。

身為惠州市政協委員的藝人陳小春被問到是否支持修例時，表示「你問我，我唔識答你呢個問題，層次太深」。

近年許多演藝界人士北上工作，身為政協的陳小春被問到「擔唔擔心」、是否支持修例時，回應記者「正常做嘢、正常途徑，這些大家都知道不會亂來的...各有各的立場」。

對於記者一再問是否支持修例，陳小春稱「我不會在這裏回答，我唔識、你知我講嘢，太直的話、得罪人，我話『我唔驚、我係香港人來』，但係無謂，總之犯了法就一定要繩之於法，我覺得係咁樣」

最後，有記者開宗明義問小春「有沒有政協朋友叫你支持修例？」有否簽名聯署支持修例？避無可避的陳小春稱，「我有做呢樣嘢、我有做」。
 

陳小春稱：總之犯了法就一定要繩之於法。

陳小春自2014年當上惠州市政協委員後，曾就不同政治議題表態，如在佔中其間，曾在微博稱已簽名反對佔中，謂「要攪（搞）破壞請離開」；去年也有為屬建制派的陳凱欣站台，支持她出戰立法會九龍西選區補選。

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