香港航空四日8宗往東京航機零件掉失　民航處即日起加強檢查

日本傳媒周四（30日）報道，香港航空自本周日（26日）起，一連四日一共有8班往東京成田國際機場的航機，被發現有零件掉失，累計總共涉及19件零件，原因至今未明。 民航處繼昨日回應事件，今日再回覆《香港01》指，已會見港航管理層表示關注，並要求港航就一連串事件展開深入調查並提交詳細報告。另外，民航處由即日起會加強實地檢查涉及港航的飛機及其相關維修工作。

民航處已會見港航管理層表示關注，要求港航展開深入調查，並提交詳細報告。（資料圖片）

民航處今晚表示，自本周日（26日）至日，一共接獲8宗香港航空有關航機零件遺失報告，涉及19件零件，當中主要有小螺絲組件、一盞損壞的滑行照明燈及兩枚制動嘴蓋等。香港航空就以上8宗個案，包括昨日（29日）發現遺失零件的兩班航機，分別為HX609及HX610，亦已通報民航處。

民航處檢視相關資料後，確定所有事件對航機安全不構成影響。而港航亦按維修指引的要求，對有關飛機進行維修程序，確保符合民航處及法例要求，以保障乘客和機組人員的安全。

民航處經檢視相關資料後，確定遺失零件個案對航機安全不構成影響。（資料圖片）

民航處昨日表示，雖然相關事件本身性質相對輕微，惟因同類事件在數日內多次發生，故要求港航盡快就涉事航機提交詳細報告，並會繼續跟進事件，確保航機安全。

民航處最近一次就香港航空維修保養工作方面的實地檢查，在本月27至28日進行，檢查的結果顯示，港航有完全根據民航處審批的維修計劃書進行相關維修保養工作。為保障航空安全，民航處已要求香港航空對其所有飛機作仔細檢查，並向當局匯報結果。