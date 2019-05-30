香港航空甩螺絲客機維修後原機返港　乘客失信心：下次揀其他公司

香港航空連日來發生多班航機遺失零件事故，原訂日本時間昨日(5月29日)下午3時55分從日本東京成田國際機場起飛的HX609航班，據報因螺絲甩脫，導致延誤近6小時，至昨日深夜10時左右才重新出發。

HX609航班空中服務員與乘客一同延誤，至今日凌晨終可返家。(陳永武攝)

航班HX609於凌晨1時半安全抵達香港國際機場。(flightradar24網頁圖片) 該客機於本港時間今日(30日)凌晨1時半，即飛約4.5小時後，於香港國際機場北跑道安全降落。據航班追蹤網站flightradar24資料顯示，今次涉事的客機為空中巴士A330-200型，編號B-LHB。 香港航空昨晚證實，昨午由東京成田機場返港的HX609航班，機翼下蓋板有兩粒螺絲脫落，需要維修。期間向受影響乘客安排膳食及餐飲，對旅客帶來不便深感抱歉，已向有關當局通報。 民航處表示，根據港航提交的初步報告，早前6宗同類事件，涉及的零件主要是小螺絲組件及一盞損壞的滑行照明燈，處方檢視相關資料後，確定事件不影響航機安全。雖然事件性質相對輕微，但由於發生多次，已要求香港航空盡快提交詳細報告，並對旗下所有飛機作仔細檢查，向處方匯報結果。

張先生。(陳永武攝) 乘客張先生指，該航班原訂日本時間下午3時55分出發，但上到機後機師向他們作廣播，指飛機有機件問題需要維修。他們足足呆坐了4小時，但仍維修不到，機師廣播稱，所有乘客需要落機，轉乘另一架飛機返港。然而，他們再次登機後，卻是之前同一架機。他坦言「有啲驚驚地」，不過相信維修人員「搞得掂」才會讓飛機繼續飛。他亦無聞說有其他乘客拒搭。 不過他稱，事後才得知飛機甩螺絲，對此感到驚訝：「希望港航跟緊啲啦，始終呢啲都好得人驚!」他指自己經常坐港航，對於事件會否影響其選擇航空公司，他直言「迫於無奈都會坐嘅」。他透露，返回香港機場後，港航立即向乘客賠償了500元現金，等候期間空中服務員亦有向他們提供飛機餐。整體乘客均無就事件而鼓譟。

趙小姐。(陳永武攝) 乘客趙小姐表示，上機後聽到機師廣播，指飛機有機件故障，要更換零件但卻未有適合的零件可用，故或需向其他航空公司借用。如果仍未能修妥，只好等待另一架飛機到來接走她們。她指自己常坐飛機，延誤一兩小時很平常，但最終遲了6小時始能返港，實在太長時間。她認為港航安排算不錯，但當得知港航飛機在短時間內多次甩零件後，坦言：「如有其他選擇，下次會揀其他航空公司。」

鄧先生。(陳永武攝) 乘客鄧先生亦指，坐了兩小時後機師廣播指零件未能更換，可能要等其他航班將零件運到日本，又或要轉乘另一架飛機返港，但要晚上10時(日本時間)才到。當得知零件故障時，聞得有乘客表示擔心。他指連日來無看新聞，當飛機出問題時才翻查新聞，才得知4日來有7宗事故發生，對港航大失信心。他續指，飛機最初有九成客滿，但落機後再登機，有幾個原本有人坐的座位竟然空出，未知是否有其他乘客不敢乘坐。

黃先生。(陳永武攝) 乘客之中不乏樂觀派。在東京工作的黃先生笑言，「剛剛甩掉，立即檢查，一定會比較嚴謹。」