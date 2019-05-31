【逃犯條例】法政匯思李安然︰修訂仍無法保障引渡犯獲公平審訊

政府修訂《逃犯條例》內容有新進展，接納建制派建議，包括移交刑期門檻由3年提高至7年或以上，及必須是由當地的中央級別機構向港府提出引渡要求。法政匯思召集人李安然今日（31日）在港台節目上表示，法律界從來最關注的核心問題在於，是否信任其他司法地區，一個引渡疑犯有無公平審訊，新修定是依然無法保障，直言「唔收貨」。 他形容，政府新修訂罪行門檻後，有部分受影響罪行，可以總結為「商人不會干犯的罪行」，即與商人無直接關係，但如盜竊罪的刑期亦達10年。

法政匯思召集人李安然。（資料圖片）

李安然指出，早前關注香港法庭無辦法裁定當地有無公平審訊，而有關新修訂是證實了法庭能把好關的講法是好薄弱、不充分。他表示最核心問題，是疑犯在引渡地方是否獲公平審訊，新修訂是依然無法提供保障。現時是港府提議要加入修訂，但其他現有的協議國及地區是否同意有關修訂，仍是未知之數。

有罪行如恐嚇今日所設的刑期不到7年，因而跌出移交門檻，但只要立法會日後增加該罪行的刑期，亦可以復成移交罪行。就商界會否因而「收貨」，李安然認為，因提高刑期門檻而不符移交條件的罪行，可以總結為「商人不會干犯的罪行」，即與商人無直接關係，但如盜竊罪的刑期亦達10年。

至於有關門檻修訂是否合乎公義，他指出，法律界從來無說過不可以就現行46種罪行類別移交，從來最關注是否信任其他司法地區，而非罪行類別及刑期門檻。

「立法會比法庭更適合把關」

李安然提到，負責處理移交申請的裁判法院屬本港最基層的法院，擔憂北京的中央機構是否會接受裁判法院的拒絕移交裁決，詬病地位不對等，揣測北京屆時會否衝擊本港司法，如去到終審法院有外籍法官，或會令北京更敏感。

李安然指，根本毋須在現行個案移交形式中，撤走立法會功能，他認為，最適合擔任把關角色的是立法會。

政府提出三方面共六項修訂，包括︰