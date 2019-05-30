【逃犯條例】政府提3修訂　刑恐、「衰十一」不引渡　加人權保障

爭議多時的政府修訂《逃犯條例》內容有新進展，保安局局長李家超今晚（30日）在政總西翼大堂會見記者，表示已接納建制派就修訂《逃犯條例》內容提出的兩項建議，即提高移交門檻，由罪行刑期3年增至7年或以上；同時向特區政府提出引渡要求的國家或地區，必須要由當地的中央級別機構提出。

李家超表示，將移交刑期門檻提升至7年或以上，將可剔除三類共七項罪行，包括刑事恐嚇、將槍枝交予無牌人士，以及與未成年少女發生性行為、管有兒童色情物品等有關色情活動的罪行。（余俊亮攝）

李家超稱，政府將會提三方面共六項修訂：

一：縮少特別移交安排的適用範圍至最嚴重罪行，將罪行引渡門檻提升至7年或以上

二：在啟動移交時為疑犯加入更多限制，在協定中加入無罪假定、上訴權、探視權、不強迫認罪等符合人權的條件。

三：加強疑犯保障，只會處理要求引渡地區最高檢察機關提出的引渡要求，如內地只會接受最高人民檢察院提出的引渡要求。

李家超表示，將移交刑期門檻提升至7年或以上，將可剔除三類共七項罪行，包括刑事恐嚇、將槍枝交予無牌人士，以及與未成年少女發生性行為、管有兒童色情物品等有關色情活動的罪行，因有關罪行的最高刑期為5年。

對於將移交門檻由3年提升至7年，為「彰顯公義條線」可以改變，是否傾斜商界？李家超稱將門檻提升至7年是適用於任何人，強調未到最嚴重的罪行，如恐嚇、非法將槍械給予無牌人士等罪行都可以豁免。

被問及「大劉」劉鑾雄案件中，澳門哪個級別機構便可提出請求、而在台灣殺人案中，由哪個級別機構可提出請求。李家超指，在聯合國範本提及中央區別的機構，會按每個司法管轄區而決定，至於台灣的最高區別機構是甚麼？他稱會再與台方溝通。

被問到為何建制派今早發出聯署後，政府隨即回應？李家超稱是聽取不同意見，綜合不同意見後的回應。他稱有意見稱要提升至7年、亦有指10年，惟他稱所剔除的7項是一般人的罪行，因認同有研究指，應該只處理最嚴重的罪行。

被問到在啟動移交時為疑犯加入更多保障，即代表會以行政手段處理，那麼是否具有法律效力？他稱聯合國範文表明，要求移交方提出保障，會寫下雙方的協議並交給法庭，故當然具有法律效力。對於特首是否可以拒絕中央最高機關的請求？李家超稱，首先在現有制度，特首有權處理或不處理任何個案，特首在履行逃犯條例下，必須要接照修例的條文，亦必須守法。

被問到今次是否最後微調，不會再修改？李家超表示，在綜合意見後認為是最適合的方案。

李家超指，修例引起社會討論，政府一直聽取各界意見，一直無間斷向社會各界解說，政府各司局長出席不同場合，與本地、外國商會等進行面對面溝通，因立法會未能成立法案委員會，政府會繼續進行解說工作。李家超表示，親自理解法律人士對條例理解不多，以及有人士對修例有不正確的理解，重申修例為處理台灣殺人案，堵塞漏洞，維護社會公義，強調修例參考聯合國範本的做法。