【逃犯條例】湯家驊︰新修訂是一視同仁　相信內地會實現人權承諾

政府修訂《逃犯條例》的新建議，包括提高移交罪行刑期門檻，限引渡要求只可由中央級別的機構提出等。資深大律師、行政會議成員湯家驊今日（31日）在港台節目《千禧年代》表示，對於有嚴重罪行被剔除感到可惜，但認為今次修訂是「一視同仁」，不只是為商界。至於是否可達致公義，他僅指是政治現實。 湯家驊認為，就今次新增的人權保障條件，得到中央政府的認可，相信內地實現有關承諾的機會高。被問及引渡要求只可由中央級別的機構提出，湯家驊認為，「中央級別」用詞未必合適，但用意應是指代表到該地方的司法機構。

資深大律師、行政會議成員湯家驊今日（31日）在港台節目上表示，對於有嚴重罪行被剔除感到可惜。（資料圖片）

被問到今次跌出移交刑期門檻的罪行，向來不是社會高舉反對的，是否有必要提出這些新修訂，湯家驊認同，受修訂影響的大部分罪行，都是影響整體社會的罪行，但形容今次修例好難、「順得哥情失嫂意」，在社會爭議中，難免要一刀切劃線，政府是面向商界的支持，要作出讓步無可避免，但是否達致公義，他僅指是政治現實。

就新增人權保障條件，被質疑未必每宗個案都實現到，湯家驊指出，英國於2017年就台灣的引渡請求，對台灣都有等額外要求，如答應予囚犯有私家囚室、有別於其他囚犯的活動時間，指每一次個案的處理都是獨特，他認為，新建議提供的是額外保障，是可達到的目標。

被問到如對方在移交後無實現承諾，湯家驊認為「好簡單，咁下次咪無交易囉。」他指，今次有關增加保障是得到中央政府的認可，相信內地實現有關承諾的機會高，若中央做不到會是「笑話」，「幾不智都唔會咁做。」他提到，希望對所有引渡國家地區有一致的原則。

就當局的另一項修訂，提出引渡要求只可由中央級別的機構，但令人疑惑，台灣政府中央機關的問題，會有政治爭議。湯家驊認為，「中央級別」用詞未必合適，但用意應是指代表到該地方的司法機構，至於有關機關的資格認證不是中央去決定，是由本港法官決定。