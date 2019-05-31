【逃犯條例】鍾國斌︰修訂不只為商界而設　關注追溯期問題

保安局局長李家超公布就《逃犯條例》在刑期門檻、人權條文有新修訂，自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌今日（31日）致電港台節目《千禧年代》中表示，今次修訂釋除了疑慮，但他關注追溯期問題，以及在人權保障有無可以再加強之處，如商界會憂慮多年前的違規行為，是否在修例後被引渡，故會在立法會追問政府，在國內法規未健全時所犯的違規行為，如追溯期有限清晰時限，相信有助減低部分人憂慮。

自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌表示，今次修訂釋除了疑慮，但關注追溯期問題。（資料圖片）

被問到但由3年提高至7年，被剔除的罪行不是商界關注，鍾國斌強調，不是只為商界而設，有關內容對社會整體都有影響。至於所有引渡申請的啟動，要由最高的中央機關提出，他認為是好大的保障，他指，內地各省市法庭的審理各有不同、甚至良莠不齊。

就建制派向當局發聯署信後，即獲當局接納建議。鍾國斌指，在自由黨的立場，過去數個月來，一直都是爭議由3年刑期門檻增至7年，自由黨醞釀多時，政府一直都無實際答覆，直至昨日公布新修訂。被問到中聯辦有無放風確認今次新修訂是獲中央首肯，鍾國斌指，「呢個無，起碼同自由黨無。」

有聽眾譚先生表示，政府當初為解決台灣殺人案提出修例，但原意令人疑惑，他認為新修訂無法釋除憂慮，如內地可以強加刑期達十年的盜竊罪便提出引渡，又關注君怡酒店東主劉希泳被傳在2017年於內地「離奇死亡」事件。聽眾何先生指作為小市民，認為內地無公平的司法保障，香港與內地的法治表現有落差，他批評，今次修訂是「官商勾結」，形容「純粹是保護商界的政府」。