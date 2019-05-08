蓮香樓後人非禮女學員罪成　稱誤解女方信號　官斥超越界限囚4月

老牌茶樓蓮香樓後人兼劍道教練顏尊理，被指在其辦公室以按摩為由非禮女學員，被裁定非禮罪成，案件今（8日）在九龍城法院判刑，顏在作最後求情時，指當日與事主一同用餐，事主又送酒又提意到他的辦公室並讓他按摩，故才收錯訊息，誤解了事主的信號，惟裁判官指顏的行為超越了教練的界限，判他入獄4月，但准他以3萬元保釋等候上訴。

被告顏尊理被裁定非禮女學員罪成，被判入獄4個月。（資料圖片）

被告顏尊理，67歲，報稱劍道教練，被控一項非禮罪。控罪指他於去年9月21日，在黃大仙一個工業大廈單位內非禮X小姐。

求情稱誤解事主「信號」

辯方由資深大律師清洪為被告求情，指被告誤解事主所發出的「信號」，指女事主當時已22歲，亦有大學程度，當日與被告午膳，又贈送櫻花酒，當日更主動提意上被告辦公室，兼讓被告為她按摩等，令被告不清楚其行為目的。他又指報告顯示事主未有心理損傷，認為案件不涉及違反誠信。

官斥被告行為超越界限

裁判官黃國輝則稱，本案為違反誠信的案件，即使事主沒有恆常參加訓練，兩人仍是師徒關係，但被告藉按摩理由非禮事主。雖然並非被告建議返回辦公室，但他主動向事主按摩，而事主只同意按摩手部及腿部，被告卻超越界限，利用其教練身分，獲取事主信任，撫摸她的臀部、胸部及隔內褲觸碰其下體。

考慮被告對劍擊有貢獻

黃官指本案量刑起點為監禁6個月，考慮被告年紀大、擁有良好記錄，及對劍道推廣有貢獻，減刑至監禁4個月，以及批准被告以3萬元現金擔保等候上訴，期間不得離港，無須到警署報到。

案件編號：KCCC3652/2018