兒童死亡個案檢討分析18兒童自殺　5宗曾有跡象　3宗於升中後發生

兒童死亡個案檢討委員會今（31日）發表報告，分析2014至2015年間共有166宗兒童死亡個案身亡，當中18宗為自殺，原因為學業、精神、家庭關係及情侶等問題，最年幼只有11歲。而事實上，輕生的兒童中，有5名曾有自殺跡象，包括宣之於口、留下遺書、情緒激動，有暴力行為及嘗試自殺。 負責有關自殺個案的召集人、醫生鄧振鵬又表示，有3宗自殺，是學童升讀中一後、一個月內發生，或因壓力過大及期望落差大，建議在升讀中一的適應課程中加入「預防壓力」及「如何尋求協助」等元素。

兒童死亡個案檢討委員會發表第四份報告，在2014至2015年間166宗18歲以下兒童死亡個案中，有18人自殺身亡，最年幼只有11歲。 (李慧妍攝)

兒童死亡個案檢討委員會發表第四份報告，在2014至2015年間166宗18歲以下兒童死亡個案中，當中107宗為死於自然因素，59宗屬死於非自然因素。而自殺身亡有18宗，最年幼只有11歲，數字較上一份報告的20宗有輕微下跌。

逾半自殺個案涉學業問題

鄧振鵬表示，是次報告的自殺個案逾半、10宗涉及學業問題，當中有3宗為學童升讀中一後，疑因壓力過大，或與父母、自身期望落差大，在開學後一個月內相繼輕身，情況比過往明顯，「但係咪與功課太多，就未知道。」建議家長應多加留意子女有否抑鬱症徵兆，如拒絕上學等。

他又指，個案中曾有5名存在自殺跡象的學童，在臨死前有留下遺書、情緒激動等舉動。此外，有7宗自殺個案屬懷疑有精神問題，包括患情緒病、思覺失調、精神分裂及躁鬱症等。

負責有關自殺個案的召集人、醫生鄧振鵬表示，有3宗自殺是學童升讀中一後、一個月內發生，或因壓力過大及期望落差大。（李慧妍攝）

另外，有12宗死亡個案屬意外，年紀最小由嬰兒至5歲，包括6宗從高處墮下或跌倒，3宗死於火災及2宗睡眠間窒息。負責意外個案的召集人鄧之皓表示，有2宗為獨留兒童在家中，不幸從高處墮下的意外，建議家長應在家中安裝合適窗花，並時刻鎖好。

死於襲擊的個案 7宗施襲者為父母或親人

而死於襲擊個案則有9宗，當中7宗的施襲者為其父母或親人，其中有一名父親殺死其殘疾兒子，及有一名祖父抱著孫子從高處墮下。負責襲擊等個案的召集人李淑儀表示，大部分父母對子女施襲，或出於保護心態，「覺得自己死咗，邊個照顧細路。」此外，有4名兒童遭母親殺死，當中3名母親患有精神病患等健康問題。另有一宗涉及隱瞞懷孕，一宗為女生在網上認識陌生男士，在私影期間遭殺害。

兒童死亡個案檢討委員會今（31日）發表報告，分析2014至2015年間共有166宗兒童死亡個案身亡，當中18宗為自殺。（李慧妍攝）

家長需留意學童不同狀況

兒童死亡個案檢討委員會主席許宗盛直言，對情況感到惋惜及不理想，並指將增加因不適當懷孕及導致兒童死亡個案研究，及將繼續推行「安全性行為」及「妥善處理懷孕」的公眾教育，以防因隱瞞懷孕而導致兒童死亡。

鄧振鵬又提醒，若學童出現持續失眠、對四周圍事務減少接觸、返學表現差、情緒受困擾，家長及身邊人士則需多加留意。