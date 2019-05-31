【六四三十．01專訪】拍攝開槍鎮壓影片加拿大記者籲港人保持真心

「救護車！來人幫我提一下，我拉不動」——1989年6月4日凌晨，解放軍戒嚴部隊在北京長安街開槍鎮壓學運，美國全國廣播公司（NBC）拍攝到有學生中槍，多人突然合力拉着他，呼喊救護車，這個畫面和聲音，發放到全球各大電視台播放。 30年後，拍攝這段畫面的加拿大記者Arthur Kent，將當年在6月3日夜晚至4日凌晨3時，在木樨地、長安街和天安門廣場拍攝到的片段重新剪接，製作成13分鐘的紀錄片《六月黑夜》，親述當夜看到、聽到、拍攝到徹夜槍聲、市民淌血、戒嚴部隊在天安門城樓向南推進、學生撤離前在人民英雄紀念碑周圍的一幕幕歷史畫面。 Arthur Kent接受《香港01》訪問，憶述當年生死一線間，距離戒嚴部隊僅20步之遙，為了保存影片不得不離開廣場。見證東歐共產政權倒台的他，認為謊言和恐懼不能維持統治，相信這個定律在21世紀仍然適用。他又寄語港人，面對強權時應保持真心。

拍攝密集槍聲 專注鏡頭對焦

「最危急一刻，我只顧着看我的鏡頭對焦準不準確，透過鏡頭觀察現場。當然我也很緊張自己的人身安全，但學生和示威者其實更大風險。」Arthur Kent接受《香港01》專訪時，回憶六四事件那夜凌晨，在密集槍聲的長安街採訪一刻。

Kent當年是NBC記者，時任總理李鵬宣布在5月20日戒嚴後，他到北京採訪，亦去過西安當地的示威。6月3日夜晚，解放軍入城，沿途不斷開槍，他聽到槍聲後，到木樨地、長安街採訪。在他的鏡頭下，有密集的槍聲，戒嚴部隊從長安街向天安門廣場推進，市民焚燒巴士架設路障，學生和市民呼喊救護車，並把中槍的市民從長安街抬到廣場內，廣場內的醫生和醫學院學生不斷搶救傷者，但是有市民動也不動渾身淌血。

影片亦收錄了現場廣播喇叭播放的戒嚴部隊指揮部通知，向市民表明「不能保證你的安全，一切後果自己負責。」

1989年6月4日凌晨，加拿大攝影師Arthur Kent拍攝到市民中槍淌血。（六月黑夜）

我有很多問題想問他們（天安門廣場上的民眾），但應該很難才能找回他們。 Arthur Kent

為保存影片 凌晨3點離開廣場

最後幾個鏡頭，攝於凌晨約3時，解放軍在天安門城樓集結，從北往南向廣場和人民英雄紀念碑方向推進。當時學生在紀念碑的學生和平集結，Kent還拍攝到一對情侶神情凝重、互相依靠。Kent說到3時，因為軍隊已經從國家博物館向紀念碑方向推進，若不走，錄影帶一定會被沒收，為了把真相公諸於世，不得不離開，「我從廣場東南角逃走，最近軍人只有20步之遙，我覺得我有責任，去保存這段歷史。」

當年北京已經中斷衛星傳送，他當年拍攝到的新聞影帶，被帶到香港和東京，透過NBC播放並分發至通訊社和全球各間電視台。當中幾名市民拉着淌血的學生，呼喊「救護車！來人幫我提一下，我拉不動」的畫面和聲音，成為六四的經典畫面。

Kent的鏡頭攝下一個個臉孔，他說希望能再找到他們，「我有很多問題想問他們，但應該很難才能找回他們。」

1989年六四鎮壓，學生呼喊「救護車，來人幫我提一下，我拉不動」經典一幕，由Arthur Kent拍攝，全球電視台均有播放。（六月黑夜）

壓垮一代人對自由的追求

六四事件30周年前夕，已經65歲的Kent，將當年拍攝到的片段，重新剪輯成13分鐘的紀錄片《六月黑夜》。他說一來是紀念30周年，希望世人不要忘記這段歷史，而當年的新聞影片較為零碎，現在重新翻譯和親自旁述，亦因為科技進步，可以還原高畫質。

Kent說，希望透過影片向大眾說明當晚學生經歷了什麼，他們為了生存而奔命，全副武裝的龐大鎮壓和懲罰機器，壓垮了一代人對自由的追求。

六四清場前，學生在人民英雄紀念碑的畫面。（六月黑夜）

強權無法透過謊言和恐懼統治

當年NBC憑Kent拍攝北京學運和六四鎮壓影片而製作的節目，獲得1989年度的艾美獎。Kent亦採訪1989年羅馬尼亞革命，見證獨裁者壽西斯古共產政權下台。Kent說東歐共產政權倒台，說明強權不能透過謊言誤導民眾、審查新聞和高壓恐懼生存，他堅信世人在20世紀上的那一課，在21世紀同樣適用。

30年來，香港每年都在維園舉行燭光晚會悼念六四死難者，Kent說香港人每年都向世界展現了民主自由的價值。今日香港言論空間收窄，商業機構和市民都自我審查，他寄語港人，面對強權時保持真心。

Arthur Kent紀錄片網站SkyRepoter.com

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與西班牙攝製隊、中央電視台、亞視影片並無矛盾

當晚NBC拍攝到片段，是最常播放的六四事件鎮壓新聞片，Kent只拍攝到凌晨3時。亞視新聞部在人民英雄紀念碑西面的公廁頂拍攝到，軍隊從天安門廣場城樓集結和向南推進。當晚與學生留守廣場、與戒嚴部隊談判的「天安門四君子」之一周舵，早前接受《香港01》訪問時說，他大約在3至4時與戒嚴部隊談判，之後部隊答應讓最後約三、五千人撤離。

學生撤離的畫面，原本香港和外國電視台只播放中央電視台的影片，包括學生哭着步行離開，廣場閉路電視的影片，以及戒嚴部隊用坦克推倒民主女神像。與學生留守人民英雄紀念碑及一同撤離的西班牙攝製隊，拍攝到的影片直至1994年才曝光。當年亞視新聞部購入影片，但一度被公司管理層禁播，觸發新聞部「六君子」辭職，最後這段影片在1994年6月4日晚《時事追擊》特輯《歷史的空白》播出。

西班牙攝製隊凌晨2時多，穿過大小胡同，從廣場南面返回紀念碑，拍攝到劉曉波表明非暴力抗爭，而砸壞學生收藏的步槍。攝製隊拍攝學生在天剛剛亮時，從天安門廣場東南角撤出，經過前門向西返回各所大學，沿途受市民鼓勵，但在日間，撤退的學生隊伍在六部口遇到軍隊槍擊。西班牙攝製隊離開六部口後，就離開學生隊伍。

Kent拍攝到影片多年來在香港和外國電視台播放，與西班牙攝製隊拍攝到的地點並不相同，亦並無矛盾。