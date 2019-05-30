【六四三十】台出版商：銅鑼灣書店事件後　敏感書香港入貨減七成

六四研究學者吳仁華至今出版過三本著作，包括《六四天安門血腥清場內幕》、《六四事件中的戒嚴部隊》及《六四事件全程實錄》，自2007年起相繼由台灣的「真相出版社」及「允晨文化」出版。允晨文化發行人廖志峰表示，2014及2016年，該出版社接手出版首兩本書，銷量共約8,500本，本月出版吳仁華的第三本著作，三本書在香港的銷售量僅佔整體一成。自從三年前發生銅鑼灣書店事件，林榮基、李波等多人被內地拘留和被迫上電視認罪，之後香港書店就六四和其它內地敏感書籍的入貨量，較昔日大幅減少約七成。他認為是事件對書店造成「思想管制」。

吳仁華（右一）笑言出版的六四書籍難賺錢，但廖志峰認為重要的書就要出版。（胡家欣攝）

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對踏足香港有所顧慮 林榮基被失蹤事件感震撼

《六四天安門血腥清場內幕》、《六四事件中的戒嚴部隊》，分別於2007及2009年由台灣「真相出版社」出版，其後「允晨文化」在2014及2016年引入出版。允晨文化發行人廖志峰表示，吳仁華三本著作中，《六四天安門血腥清場內幕》最為暢銷，五年間銷售量達6,000至7,000本，而《六四事件中的戒嚴部隊》印刷1,500本，最近全部賣出。

廖志峰指，三本書主要透過台灣書店或網絡渠道銷售，香港書店銷售量僅佔當中約一成。吳仁華坦言三本書難以賺錢，廖志峰認為，不會太考慮政治與經濟因素，「重要的書就要出版、推廣」。但是他坦言，因為出版這些政治敏感書籍，不會踏足香港，因令人有所顧慮。

未計剛於上月出版的《六四事件全程實錄》，吳仁華另外兩本六四書籍銷量為約8,500本。（李澤彤攝）

銅鑼灣書店事件後 香港書店入貨量大減

林榮基曾擔任店長的香港銅鑼灣書店，以往主要銷售政治敏感書籍，包括允晨文化出版的書籍。2016年，香港發生銅鑼灣書店事件，林榮基、李波等書店職員，在內地被拘留，被迫在電視上認罪。廖志峰指，受事件影響，香港書店已受「思想管制」，近三四年，香港書店對政治敏感書籍的入貨量，大幅減少約七成。他更擔心，中國大陸持續打壓香港的言論和出版自由，令此類書籍在香港的銷售前景更加不樂觀。