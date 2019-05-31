港鐵首度開放實時到站數據　涉四條鐵路線　料第3季供公眾使用

政府近年致力締造本港成為智慧城市，當中「智慧出行」便是其中一環。運輸署今（31日）宣布，與港鐵達成共識，港鐵將首度開放四條鐵路線，即包括機場快線、東涌線、將軍澳線及西鐵線的實時到站數據，預計市民及業界於今年第3季可透過政府網頁「資料一線通」查閱及使用有關抵站數據。 至於小巴提供實時到站資訊方面，運輸署指已委聘技術專家開展數據收集系統試驗計劃，並在上周為約140部小巴裝設不同數據收集系統，料計劃今年底完成，相信明年底分階段推出專線小巴實時到站資訊。

運輸署今日(31日)宣布，港鐵將開放四條鐵路線，包括機場快線、東涌線、將軍澳線及西鐵線的實時到站數據。（資料圖片）

繼新巴、城巴及新大嶼山巴士承諾開放實時數據後，港鐵亦與政府達成共識，開放四條鐵路線的實時到站數據。運輸署表示，將積極與相關政府部門協調，協助港鐵籌備開放實時抵站數據，預計數據於今年第3季上載至「資料一線通」。同時又指，對港鐵積極配合政府開放數據政策予以肯定。

而運輸署將繼續與其他巴士營辦商商討，呼籲營辦商緊貼開放數據的大趨勢，盡早開放實時數據，以推動智慧城市發展及達致「智慧出行」。

運輸署上周起於參與試驗計劃的35條專線小巴路線、近140部小巴上，裝設不同數據收集系統組件，以測試技術。（資料圖片）

專線小巴實時到站試驗計劃料年底完成

至於2018年《施政報告》中表示，政府將斥資研發專線小巴實時到站資料收集系統，並為全港約3300部專線小巴安裝定位設備，以讓乘客取得小巴實時到站資訊。運輸署表示，已委聘技術專家開展數據收集系統試驗計劃，並在上周起陸續在參與試驗計劃的35條專線小巴路線、當中近140部小巴上，裝設不同數據收集系統組件，以測試並選取合適的技術。試驗計劃預計於今年底完成，運輸署將因應結果，明年起陸續為所有專線小巴安裝相關裝置，並在明年底開始分階段推出專線小巴實時到站資訊，冀在隨後2年全面覆蓋所有544條路線。