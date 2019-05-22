屯馬線、東鐵線恢復信號測試　港鐵：與荃灣線新信號系統不同

港鐵荃灣線3月測試新信號系統期間，導致中環至金鐵線兩列列車相撞。港鐵車務總監劉天成表示，已鎖定意外成因，將向政府提交調查報告。 同時，港鐵會恢復東鐵線以及屯馬線（大圍至紅磡段）信號系統的靜態測試，強調上述系統與荃灣線新信號系統完全不同，且現階段測試不涉及列車行駛，倘展開動態測試會交由政府審批。

港鐵將恢復東鐵線以及屯馬線（大圍至紅磡段）信號系統的靜態測試。（資料圖片）

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港鐵今日（22日）舉行周年股東大會。對於沙中線局部通車，港鐵總裁金澤培於會後見記者表示，港鐵正詳細研究局部開通的設備及營運安排，重申港鐵冀「開愈多車站愈好」。

缺失施工紀錄方面，金澤培表示港鐵倘找到紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處的施工資料，將會提交予紅磡站獨立調查委員會；而其他車站的紀錄，現階段仍審核中，冀盡快完成。至於沙中線最新造價，亦與當局研究中。

港鐵工程總監包立聲指，港鐵經已聘請顧問改善紅磡站工程項目的營運模式。（羅君豪攝）

港鐵工程總監包立聲則表示，就紅磡站工程問題，港鐵經已聘請顧問，改善工程項目的營運模式，當中涉及於工地使用數碼科技監督，確保明確分工、妥善跟進工程以及聘請人手。

港鐵主席馬時亨表示，今日舉行的周年股東大會是任內最後一次主持會議，對於新董事加入表示歡迎。他又指，過去一年港鐵有許多風風雨雨，冀港鐵能持續提供優質鐵路服務，延續香港的金漆招牌。

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