中資發展商搶先申請搞元朗公私合營項目　三分二單位作首置盤公屋

特首林鄭月娥去年在施政報告提出「土地共享先導計劃」，即公私合營發展新界土地建屋。政策料年中出台，但有中資發展商向城規會申請，將位於元朗朗邊一幅2.5萬平方米的土地改作建屋用地，興建8幢住宅大廈，合共提供2,065個單位，當中660個劃作公營房屋單位、703個作為首置單位，餘下約三分一為私營房屋單位。 根據土地註冊處資料顯示，相關土地由迅望有限公司持有，而該公司的董事之一為內地房地產開發公司萊蒙國際的副總裁陳海宏。迅望前年以8,700萬元，購入元朗朗邊一幅3萬平方米土地。

申請改劃的土地位於元朗朗邊唐人新村。（城規會文件）

根據城規會文件，申請改劃的土地位於朗天路以西、唐人新村交匯處以北，鄰近私人屋苑翠叠軒和瑋珊園。土地佔地25,780平方米，現時為住宅（甲類）及住宅（乙類）用途。土地的總樓面面積不多於167,570平方米，當中近一半將用作興建公營房屋及首置單位。

根據申請者改劃方案，當中將興建8幢介乎25至33層高的大樓，當中2幢為公營房屋、3幢為首置盤及3幢私營房屋。項目共提供2,065個單位，分別為660個公營房屋單位、703個首置單位及702個私營房屋單位。此外，項目內亦包括一間不超過8層高的小學，以及安老院舍、幼稚園、青少年服務中心及宿舍、街市及文娛中心。

根據土地註冊處資料，發展項目涉及的土地由迅望有限公司持有，而該公司的董事之一為內地發展商萊蒙國際的副總裁陳海宏，而公司秘書亦為萊蒙國際首席財務官兼公司秘書黃德俊。翻查資料，範圍內的部分土地由該公司於2017年以8,700萬元購入。

項目涉及的土地位於朗邊第二期公營房屋發展計劃範圍內。（元朗區議會文件截圖）

部分範圍已列作興建公營房屋

該幅土地早前被房委會列為朗邊第二期公營房屋發展計劃內，當時房委會曾稱因涉及私人土地，故需要先完成改劃土地用途後，再進行收地及土地平整工程，預計於2028/29年度落成。而事實上，政府早前提出的土地共享先導計劃中，可新增的樓面面積中會有6至7成用作公營房屋，發展局局長黃偉綸早前曾稱將於6月至7月向特首提交具體建議。