西區警察宿舍丟空13年申重建　改劃獲城規會通過

西區已婚警察宿舍自2006年起丟空，至今已達13年。警務處早前向城規會申請，將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍重建為3座部門宿舍，提供約540個宿位。 規劃署日前表示不反對相關的改劃申請，而這項申請並於今日（17日）的城規會會議中，獲得有附帶條件下批准。

西區已婚警察宿舍已丟空13年。（資料圖片／張浩維攝）

警務處早前向城規會申請將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍，申請重建作綜合發展，包括3座樓高28至29層的部門宿舍，當中包括4層平台，料可提供540個住宅單位。擬建的大樓住用面積約有42,158平方米，地積比為11倍。另提供71個私家車車位、6個電單車車位及23個予西區警署的專用車位。

有關申請早前獲得規劃署表示不反對，並於今日的城規會會議上獲得通過。而根據規劃署文件，除非已動工或其許可獲延期，否則其批准年期應只生效至2023年5月17日。

擬建的3座部門宿舍。（城規會文件）

城規會就有關申請收到104份公眾意見，當中有97份表示反對。當中有公眾意見認為當局無視居民要求增加社區設施的訴求；而早前有地區團體指重建計劃涉及砍伐依附在警署圍牆的石牆樹。規劃署指，根據政府部門指出相關樹木屬於常見品種，如細葉榕、構樹等。而由於申請人會重新種植40棵樹木以作補償，因此相關發展不會為影響現有景觀，惟砍伐樹木前要先經當局同意。