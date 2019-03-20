再有地標消失！　邵氏片場重建住宅規劃署不反對　料城規會通過　

曾被譽為「東方荷李活」的清水灣邵氏片場，曾是全球最大私營影城，至今有逾半世紀歷史。業主復星國際早前向城規會申請，將片場改建，提供749個低密度單位及183間酒店客房。 重建計劃先後籌備約13年，一度受阻，經幾番修訂後，城規會將於本周五（22日）討論其申請，規劃署文件指出，不反對相關申請，預料城規會很大機會會通過申請，而建築群內被評為2級歷史建築的2號宿舍，亦將會被拆卸，僅已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓獲原址保留。

清水灣邵氏片場，曾是全球最大私營影城，至今有逾半世紀歷史。（李澤彤攝）

根據申請，項目地皮面積逾84萬方呎，項目樓面面積逾137萬方呎。項目共分為3個區域發展，包含住宅、商業樓面及宿舍，提供40幢住用建築物，以及3幢非住用建築物。

邵氏片場重建計劃將採用「寓保育於發展」，一號錄影廠、邵氏別墅部分外牆、製片部及等部份將會被保育，原邵氏行政大樓和片倉及配音室亦會獲原址保留。

動工前先要獲同意

邵氏片場有23幢建築物，其中18幢已分別評級為一至三級的歷史建築。規劃署指出，不反對相關申請，惟署方指出，業主在正式動工前，需向古蹟辦提交整個片場建築群的影像紀錄，當中包括各個已評級的建築物。

收到9份反對意見

該申請今收到10份公眾意見，其中有9份均反對相關申請。這些意見提到，附近的交通配套難以承受，又稱新計劃對已評級的歷史建築不尊重。

2號宿舍屬「H」型建築，邵氏著名影星鄭佩佩亦曾入住，被評為2級歷史建築。（古諮會圖片）

業主復星國際一直有意將片場改建，惟片場整體於2015年獲古諮會評為一級歷史建築，申請一度撤回。後來業主提出修訂方案，保育3座宿舍以及1號錄影廠的兩面外牆。已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓亦獲原址保留，改裝成包括文物展示場地的商業設施。直至去年，申請人再申請降低發展高度，將原本40幢住用建築加至43幢，但減少3幢樓高11層大廈，單位數目維持不變。