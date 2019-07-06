【DSE放榜2019】赴台攻讀電機工程　港生花一年時間數理「補底」

香港中學文憑試(DSE)將於周三(10日)正式公布成績。近年不少港生赴台升學，有港生認為大學收生制度不利理科生，加上台灣電機工程就業前景理想，故選擇到台灣攻讀相關大學學位。 不過，留台讀書需要先適應語言差異及課程銜接的差距。有港生指，由於台灣以普通話授課，初時只能掌握六、七成講堂內容，同時當地學生數理基礎較佳，港生需要花一年時間「補底」才能追上進度。

每年平均有近兩千名港生赴台升學。（胡家欣攝）

港大學收生制不利理科 語文失手仍可赴台升學

本港大學近年相繼調整收生策略，部份更適度放寬入學門檻，但是此前，就讀國立交通大學電機工程系四年級生曾超華認為，本港的大學收生門檻要求4科核心科成績，即中、英、數、及通識需要達到「3322」門檻，計分方法相對「重文輕理」。

相反，招收海外生的台灣「聯合發分」制度只看中、英、數三科，對理工科目等成績會額外加權，變相理科考得好，入讀心宜大學學科機會更高。



曾指，自己當年數學、物理、化學考獲5級，故經「聯合分發」成功入讀當地名學府國立交通大學。而同校就讀電子工程系二年級的港生張雋晞亦同意，港收生制度不利理科生，自己DSE五科達21分，在台灣升學前境更佳。

有升讀的港生DSE理科成績考獲5** 惟語文不合格

他續指，其弟弟數學表現突出，中學時多次在亞洲區澳林匹克競賽奪得金、銀獎，DSE數學和物理成績均考獲5**，惟語文及通識皆「肥佬」，但最終經「個人申請」成功入讀國立臺灣大學數學系。

曾超華認為，台灣學生在數學微質分的程度較香港學生高，明顯感受到兩者的學習差距，「上、下學期嘅進度都同佢哋有落差。」（胡家欣攝）

港數學微積分程度不及台灣 須花一年追上進度

不過，曾超華與同系的三年級港生許銘悅坦言，赴台升學後，初時需要適應語言及數學程度的差異。曾超華則表示，當地以普通話授課，初時不能夠全面理解教師的講課內容，「只會聽得明六、七成」，需要在課餘時間不斷重覆溫習力補不足。

許銘悅則認為，台灣學生的數理基礎較港生強，高中時修讀的微積分程度較香港高，「香港高中學嘅M2係用嚟考試，喺台灣大學只係應用到三分之一，但佢哋學嘅微積分，已經適用喺首個學期，甚至更多，真係有啲差距。」

他指，由於微積分知識較當地生弱，部份數學的專業術語及理論未學過，需要花更多時間掌握內容，例如晚上向助教請教「補底」。曾超華亦同意，他表示，自己需要花一年時間，才能追得上進度。

許銘悅認為，台灣的電工系畢業生就業前境理想，因有不少大企業如華碩、台灣積體電路在當地設立基地，故計劃畢業後留台發展。（胡家欣攝）

教授以台語說笑 難以容入其中

張雋晞則表示，以普通話聽課並沒有妨礙學習，但笑言遇過有教授喜歡在課堂上以台語與學生溝通，師生談得興高采烈時，自己則難以融入其中，「當全班同學笑緊，我就完全唔知發生咩事。」