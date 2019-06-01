【逃犯條例】林健鋒︰澄清從來都無反對修例　再加減修訂有困難

《逃犯條例》修訂飽受非議，保安局日前（5月30日）公布三方面六項調整。身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒今早（6月1日）在商台節目《政經星期六》上表示，歡迎政府再次接納他們意見，將移交罪行刑期門檻由3年提高至7年，及只可由中央機構提出引渡要求，特別是加入「無罪假定」的人權條文等，認為是吸納了「不單是商界，是好多人的意見。」相信今次修訂可令工商界釋憂。他主動澄清，就《逃犯條例》修訂以堵塞漏洞，他是從來都無反對。他又指，逃犯條例修訂是事在必行，料目前再就修訂加減有困難。

林健鋒今早（6月1日）在商台節目上表示，從來都無反對就《逃犯條例》修訂以堵塞漏洞。（資料圖片）

林健鋒表示，不認為政府是傾斜商界，指如設較高刑期門檻等，都是社會人士都關注的事項。但被問到現時是否全面支持政府方案，林健鋒僅表示，因為自己代表總商會，亦有經民聯背景，仍需要收集意見商討。他認為修例是事在必行，就修訂上會否再有加減，他認為有困難。他希望政府加強向各界解釋，移交罪行類別在兩地的性質落差，以及會否凍結涉事人的財產等。

林健鋒續說，之前有中小企憂慮以前送煙、送酒等行為，在修例後會被移交，他指，政府已表明企業以往送煙送酒不會被移交到內地，有人用「靠嚇」言論代商界發聲，這些是誤導講法，不符事實。只要中小企不走捷徑，按程序就無問題。

佘繼標：內地貪污「潛規則」無改善 郭振華：不認同

出席同一節目的香港中小型企業聯合會創會會長佘繼標就表示，政府新修訂並無釋慮，認為內地要捉人不需要搞大龍鳳，中央旨意未必能下達到地方官令地方執行，例如貪污「潛規則」無改善，每日往來大灣區做生意的中小企難獨善其身。他提出，會否可以為中小企豁免，只就殺人等嚴重罪行引渡。

香港工業總會主席郭振華不認同佘繼標講法，指其所講的情形已經過時，認為內地近年法治已不斷改善。林健鋒亦反駁，總商會大部分會員是中小企，但對修例無太大意見，因為他們都是奉公守法，無走捷徑靠行賄做生意。

佘繼標續指，在內地做生意，買塊地「唔畀額外錢，起唔到樓。」收錢的人是編制以外的人，不是內地公務員，但貪污高官就是透過層疊式收取繳款，就算愛國，都不可以對貪污實況視而不見，希望政府不要忽略中小企的處境及憂慮；他指，曾舉報員工貪污，但由公安拘捕、法院審理、服刑，都要給錢辦事。對於林健鋒及郭振華的反駁，他指，「兩位大老闆，不食人間煙火。」郭振華指，如遇到非編制的人行賄應該舉報，或者不理會。