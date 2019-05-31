【逃犯條例】政府倡由中央機構提移交　潘熙：由誰審訊才緊要

政府再就《逃犯條例》修例提出6項新修訂，包括要求必須由當出地的中央機關提出移交申請。資深大律師潘熙今日（31日）接受訪問時指，是否由當地中央機構提出不是關鍵因素，最重要的是由誰審理案件，故只提出只由中央機關申請移交仍然未能釋除疑慮。

潘熙認為，逃犯移交後由哪個法院審理案件才緊要。（彭毅詩攝）

潘熙下午連同大律師石書銘、黃宇逸和律師陳俊達，向法律界人士解釋修訂《逃犯條例》內容和爭議。

他接受訪問時回應保安局昨天提出的新修訂建議，認為由中央發出邀請非重要，最重要是由誰審訊，「即使首都法院提出要求，但送了西北最北面一個省、省下面個市、市下面個縣、縣下面個村的基層人民法院去審，那大家可能好擔心」，所以政府目前的建議仍然處理不到市民的疑慮。

至於適用移交的罪行刑期門檻，政府進一步推高至可判處最高刑期七年或以上的罪行，潘熙指，介乎3年至7年的罪行少，故政府的新建議意義不大，而且「可判監最高刑期為七年或以上」的說法，未有解釋是否包括已被判監的個案，他認為政府要再交代。

保安局亦提出，可在協定中加入包括無罪假定、公開審訊等符合一般人權保障的要求，但拒絕明文納入法例。潘熙指出，由於不寫入法例，香港法庭仍然無權檢視個案是否確實獲得保障。