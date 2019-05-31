【逃犯條例】法律界不了解？戴啟思等30選委約見林鄭：請啟導我們

立法會保安事務委員會今天（31日）起開議，商討《逃犯條例》修訂。保安局局長李家超在回應議員發言時，指新聞界及法律界「朋友」等不了解《逃犯條例》運作，「有啲真係唔了解」。 事後，30名身為選委的法律界「朋友」致函李家超上司、特首林鄭月娥，並原句引用李家超廣東話的發言，邀約與官員公開見面：「你或你的官員可能就我們對條例的誤解啟導我們。（you or your officials may enlighten us on our misunderstanding of the Bill）」

法律界選委邀林鄭見面，並以廣東話口語引用李家超的說話。（截圖自信件）

信件由資深大律師陳景深代表發出，其他29名法律界選委有大律師公會主席戴啟思、資深大律師潘熙、前立法會議員梁家傑等。在致林鄭的信中，開首以英文複述李家超在立法會的言論，並以廣東話口語直接交待李家超的原話：「我哋覺得呢係根本唔了解《逃犯條例》嘅運作，亦都冇真係睇吓我哋草案嘅內容，咁所以有啲係真係唔了解。」

他們邀請林鄭或有關官員參與公開會面，「你或你的官員可能就我們對條例的誤解啟導我們」，又形容會面將是另一次機會，讓他們討論修例好壞、對法治和一國兩制的影響及潛在含意。

他們希望在6月12日，即條例草案直上大會當日或之前見面，期待林鄭「具建設」（constructive）的回覆，信件亦副本發送給李家超和律政司司長鄭若驊。