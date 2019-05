【逃犯條例】法律界不了解？戴啟思等30選委約見林鄭：請啟導我們

立法會保安事務委員會今天(31日)起開議,商討《逃犯條例》修訂。保安局局長李家超在回應議員發言時,指新聞界及法律界「朋友」等不了解《逃犯條例》運作,「有啲真係唔了解」。

事後,30名身為選委的法律界「朋友」致函李家超上司、特首林鄭月娥,並原句引用李家超廣東話的發言,邀約與官員公開見面:「你或你的官員可能就我們對條例的誤解啟導我們。(you or your officials may enlighten us on our misunderstanding of the Bill)」