【非洲豬瘟】屠房關貨源緊　豬檔轉賣雞　師奶跨區買300元鮮豬肉

繼上水屠房5月初發現本港首宗非洲豬瘟後，食物及衞生局昨晚（31日）公布有第二宗，估計未來數日豬隻供應將大幅減少，僅剩荃灣屠房供應數百隻活豬。記者今日（1日）走訪荃灣的街市，發現新鮮豬肉早已一掃而空，有市民經歷上月「沒有豬肉的日子」後，今早寧出價300元購買煲湯豬肉及其他鮮肉，煲清補涼藥材湯，讓一家人能夠「有啖湯飲」。 另外記者發現，有檔口售罄豬肉後，轉賣冰鮮雞。豬肉檔安記表示，搶豬難又貴，端午節前夕，收到不少客人預訂肥豬肉包糭，現時未能交貨，感到「頭痕」。

李女士表示，青衣的豬檔已沒有鮮豬肉出售，故改到荃灣街市購買。（梁煥敏攝）

居於青衣的李女士今早到邨內街市購買豬肉，但發現早已一掃而空，只好乘車到荃灣街市碰碰運氣，惟不少檔口的豬肉已經售罄，而其中一個位於荃灣楊屋道街市附近的河背街地舖豬肉檔仍有供應，毫不猶豫下以300元購買豬肉，包括每斤售128的煲湯瘦肉，她坦言較平日貴起碼一倍。

她説，經過上星期的「冇豬肉日子」曾以冰鮮豬肉代替新鮮豬肉煲湯，發現其味道及質素差天共地，今晚一家人齊整回家吃飯，計劃煲清補涼藥材湯，只好「忍痛」入手希望今晚一家人能夠「有啖湯飲」，「貴都要食嘅，最多落少啲，分三餐用啦！呢一個貴咗，唯有一陣晏晝唔食下午茶，慳返個錢。」

李女士又說，今早青衣邨街市已售罄全部豬肉，不少檔口已經關上，平日亦會前來荃灣買餸，認為這裏比較多選擇，價格可能不會太貴，「荃灣呢邊近荃灣屠房，我過嚟又唔算遠，所以過來試吓，但係點知都好多檔賣晒，我諗今次起碼三日冇豬賣啦！」又説屠房需要清潔及「殺豬」只是無可奈何的做法。

李女士又說，今早青衣邨街市已售罄全部豬肉，不少檔口已經關上，平日亦會前來荃灣買餸，認為這裏比較多選擇，價格可能不會太貴，「荃灣呢邊近荃灣屠房，我過嚟又唔算遠，所以過來試吓，但係點知都好多賣晒，我諗今次起碼三日冇豬賣啦！」又説今日不是有非洲豬瘟的消息，屠房需要清潔及「殺豬」只是無可奈何的做法。