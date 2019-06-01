【非洲豬瘟】豬肉買手抵上水屠房「報數」　憂再爆疫情冀賠償加碼

周五（5月31日）上水屠房再有豬隻，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，昨晚上水屠房暫停運作，直至消毒完成，以及屠房內4,700隻豬隻需銷毀。豬肉買手盧先生今早到屠房報豬隻數目，料損失數萬元不等，由於近日豬價上升，他希望賠償感加碼至4,000元一隻。盧認為，內地供港豬隻檢疫需要加強把關，而今次政府部門疫情處理有進步。

豬肉買手盧先生表示，今次他有約十隻豬隻受影響，惟仍未知損失。（梁銘康攝）

豬肉買手抵屠房「報數」 憂兩地檢疫把關

「潛伏四至九日，點知邊隻豬有事！」豬肉買手盧先生表示，今次他有約十隻豬隻受影響，惟仍未知損失，今早他已於屠房內報豬隻數目，「噚日豬價貴咗好多，希望可以賠到四千蚊一隻！」他指賠償三千元是不足夠。他續稱，有上次非洲豬瘟經驗，今次政府部門的流程有進步，明顯能有效率地檢驗。

感政府部門檢疫有進步

盧先生認為，本港於一個月內兩度出現非洲豬瘟，事件令業界感到擔憂，由於內地每日供港數千隻豬，來自不同的農場及地方，希望當局可以加強把關，「有第二次（非洲豬瘟），有第三次都唔出奇㗎！」對於今次屠房內檢疫流程，盧先生認為政府部門有進步，人員已於屠房內點算豬隻數量，他預料明早前會殺豬。