【非洲豬瘟】豬肉買手抵上水屠房「報數」　憂再爆疫情冀賠償加碼

周五（5月31日）上水屠房再有豬隻，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，昨晚上水屠房暫停運作，直至消毒完成，以及屠房內4,700隻豬隻需銷毀。豬肉買手盧先生今早到屠房報豬隻數目，料損失數萬元不等，由於近日豬價上升，他希望賠償感加碼至4,000元一隻。盧認為，內地供港豬隻檢疫需要加強把關，而今次政府部門疫情處理有進步。
（梁銘康攝）
豬肉買手盧先生表示，今次他有約十隻豬隻受影響，惟仍未知損失。（梁銘康攝）
豬肉買手抵屠房「報數」 憂兩地檢疫把關
「潛伏四至九日，點知邊隻豬有事！」豬肉買手盧先生表示，今次他有約十隻豬隻受影響，惟仍未知損失，今早他已於屠房內報豬隻數目，「噚日豬價貴咗好多，希望可以賠到四千蚊一隻！」他指賠償三千元是不足夠。他續稱，有上次非洲豬瘟經驗，今次政府部門的流程有進步，明顯能有效率地檢驗。
感政府部門檢疫有進步
盧先生認為，本港於一個月內兩度出現非洲豬瘟，事件令業界感到擔憂，由於內地每日供港數千隻豬，來自不同的農場及地方，希望當局可以加強把關，「有第二次（非洲豬瘟），有第三次都唔出奇㗎！」對於今次屠房內檢疫流程，盧先生認為政府部門有進步，人員已於屠房內點算豬隻數量，他預料明早前會殺豬。
香港豬肉行總商會有限公司理事長許偉堅（右二）聯同業界，周六凌晨在上水屠房會見傳媒。（賴南秋攝）
豬肉業界人士：希望將影響降至最低
香港豬肉行總商會有限公司理事長許偉堅今早表示，現時豬肉買手已進行紀錄，而該4,700隻豬將會被銷毀，上水屠房並會進行消毒。許指，現時損失並不是前題，最重要是消毒情況。他認為汲取上次非洲豬瘟的經驗，今次港府、屠房及商販馬上配合，希望可以將影響降至最低。
病豬從廣東梅洲來港 數次測試呈陽性反應
事發在昨日（5月30日），食物及衞生局局長陳肇始表示，於上水屠房再有豬隻於接受測試後，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。而涉事病豬從廣東梅洲來港，由於牠在屠房死亡，漁護署昨日早上採隻豬屍樣本，進行數次測試，結果均對非洲豬瘟呈陽性反應。